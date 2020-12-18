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摳門老爹要兒別花錢辦婚禮 「搞大女友肚子直接省一筆」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名父親因為希望兒子能省下婚禮花費，竟要他直接搞大女友肚子。示意圖／本報資料照
一名父親因為希望兒子能省下婚禮花費，竟要他直接搞大女友肚子。示意圖／本報資料照

兒女經歷一生一次的重要婚禮，做為父親理應非常重視。不過一名男子因為發現女兒的結婚對象家境不錯，除了跟對方要求大聘小聘，婚禮開銷更由對方全權負責；再來輪到兒子要結婚時，又要兒「直接搞大女方肚子」，省去辦婚禮的錢。超摳門的行為除了讓兩子傻眼，也引起網友批評。

一名女網友日前在Dcard發文抱怨爸爸，指自己當初結婚時，婚禮辦得相當盛大，因為老公家境小康，所以婚禮由婆家全權處理，女方需負擔的開銷，當初也是由男方以提早給聘的方式解決掉。不過原PO爸爸還不滿足，向對方要求許多大聘小聘。

且原PO透露，當初兩人結婚前，爸爸並不知道男友家裡的經濟狀況，還曾開玩笑虧過對方「怎麼養得起他女兒」，讓她心情相當複雜，認為爸爸許多行為「感覺很像賣女兒」。

除了以上幾點之外，原PO還說，最近爸爸希望弟弟結婚，但婚禮不用辦，「就搞大對方肚子直接省一筆」，讓這對姐弟皆傻眼，直呼怎麼會有這樣的父親？原PO也說，當初媽媽家世不錯，爸爸則是鄉下北漂青年，看在對方努力的份上嫁給他，現在已經去世了，要是媽媽知道這些事想必第一時間一定發怒。

對此，底下留言紛紛撻伐原PO爸爸，「什麼年代了，有了（小孩）就要結嗎？」、「價值觀太偏差」、「現在女生就算肚子大，沒有婚禮沒錢沒未來，還是會把小孩拿掉」、「我覺得因為發現男方家境小康就給人家全權處理有點靠北」、「這真的毀三觀呢！有種開口跟男方要聘金，沒種自己給聘金」。

Dcard 結婚 聘金 婚禮

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