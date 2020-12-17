女友沒安全感要求互換臉書帳密 下場令人傻眼直呼「太誇張」

有些情侶會因價值觀差異、隱私問題、及安全感不足等問題引發爭吵，讓感情熱度下降。有網友分享，因天蠍座女友安全感較低、控制慾強，他便將臉書帳號及密碼交給對方，然而女友一個舉動卻讓他直呼：「有必要這麼誇張嗎？」

一名網友於臉書粉絲專頁《靠北星座》上發文表示，他與天蠍女友穩定交往半年，兩人感情順遂，但最令他困擾的是女友的控制欲太強，近日為安撫女友因感情受傷導致的「沒安全感」問題，同意與對方交換臉書帳號及密碼，不料隔天打開卻驚覺好友欄僅剩女友一人。對此原PO冷靜的向女友詢問原因，卻換來對方一句，「你有我就夠了，你只准看我的動態！」，因臉書使用率不高，加上也很愛女友，便默許了她的行為。

然而到了隔天，原PO意外發現，因IG帳號及密碼相同，便也產生了同樣的「清空現象」，200多的追蹤粉絲變成1，頓時感到十分傻眼，他崩潰道，「變成我跟她在一起，完全沒有社交的空間！」

有網友留言表示，「她如果自己沒有給自己安全感，你給的再多對她來說都不夠」、「太誇張嘍！安全感不是這樣的吧」、「離開吧，跟坐牢沒有分別」、「一點也不尊重對方的隱私還要在一起？」、「你要知道，以前的過錯，不應該由現任承擔」。

但有網友認為，這已嚴重到需要就醫，「這跟星座無關，這跟心理創傷沒治癒有關」、「這應該是心理疾病吧，及早進行諮商和求醫比較好」、「我覺得你喜歡她可以，但不要對這些行為做妥協」、「建議女的先看醫生」。