快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

女友沒安全感要求互換臉書帳密 下場令人傻眼直呼「太誇張」

聯合新聞網 / 綜合報導
女友嚴重沒安全感，此舉令原PO崩潰直呼，「太誇張」，示意圖。圖／Ingimage
女友嚴重沒安全感，此舉令原PO崩潰直呼，「太誇張」，示意圖。圖／Ingimage

有些情侶會因價值觀差異、隱私問題、及安全感不足等問題引發爭吵，讓感情熱度下降。有網友分享，因天蠍座女友安全感較低、控制慾強，他便將臉書帳號及密碼交給對方，然而女友一個舉動卻讓他直呼：「有必要這麼誇張嗎？」

一名網友於臉書粉絲專頁《靠北星座》上發文表示，他與天蠍女友穩定交往半年，兩人感情順遂，但最令他困擾的是女友的控制欲太強，近日為安撫女友因感情受傷導致的「沒安全感」問題，同意與對方交換臉書帳號及密碼，不料隔天打開卻驚覺好友欄僅剩女友一人。對此原PO冷靜的向女友詢問原因，卻換來對方一句，「你有我就夠了，你只准看我的動態！」，因臉書使用率不高，加上也很愛女友，便默許了她的行為。

然而到了隔天，原PO意外發現，因IG帳號及密碼相同，便也產生了同樣的「清空現象」，200多的追蹤粉絲變成1，頓時感到十分傻眼，他崩潰道，「變成我跟她在一起，完全沒有社交的空間！」

有網友留言表示，「她如果自己沒有給自己安全感，你給的再多對她來說都不夠」、「太誇張嘍！安全感不是這樣的吧」、「離開吧，跟坐牢沒有分別」、「一點也不尊重對方的隱私還要在一起？」、「你要知道，以前的過錯，不應該由現任承擔」。

但有網友認為，這已嚴重到需要就醫，「這跟星座無關，這跟心理創傷沒治癒有關」、「這應該是心理疾病吧，及早進行諮商和求醫比較好」、「我覺得你喜歡她可以，但不要對這些行為做妥協」、「建議女的先看醫生」。

延伸閱讀

情侶到「火鍋界LV」名店慶生遭老鼠鑽褲 店員淡定捕鼠

滷肉飯加10元飯！男一揭餐盒傻眼 網神回「每口都是淚」

「走道vs靠窗」坐車怎麼選？ 內行曝八字真言

她察覺衣服洗完香到不行 一問發現男友「假會」：根本災難

相關新聞

女友沒安全感要求互換臉書帳密 下場令人傻眼直呼「太誇張」

有些情侶會因價值觀差異、隱私問題、及安全感不足等問題引發爭吵，讓感情熱度下降。有網友分享，因天蠍座女友安全感較低、控制慾強，他便將臉書帳號及密碼交給對方，然而女一個舉動卻讓他直呼：「有必要這麼誇張嗎？」

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

夫妻之間若發生家暴、外遇事件，往往造成雙方關係破壞，就算之後和好多半也會有疙瘩在。然而近日有一名人妻因丈夫的外遇問題，雙方多此爆發口角，她甚至被家暴好幾次，不但門牙被打斷，連肋骨都骨折，但每次旁人苦勸她都聽不進去，總是選擇原諒，導致她身邊的親友已漸漸放棄。

北一女陪聊被曲解「陪酒」 是誰在物化女學生？

北一女校慶，有攤位以五分鐘30元提供「學姐陪聊」服務，引起爭議。有些人聯想到陪酒，有些人指出女學生不該「自我物化」。如果你因為認為女學生在陪笑賺錢，而主張他們自我物化，照麥金儂和德沃金的觀點，其實你正在物化女學生，或至少展現了自己有物化者的特徵。

男與女同事相談甚歡要LINE卻得到「這三字」 過來人狂勸退

現代人手機不離身，隨時隨地皆可利用APP與人互動交流，距離不設限。有一名網友分享，日前與女同事相約吃飯，過程中相談甚歡，但當原PO進一步向對方索取LINE聯繫卻遭「三字」回絕，文章發布後引起網友熱烈討論。

妹問該告訴準大嫂「我哥其實是同志」嗎？網喊將心比心

台灣同性婚姻已經於2019年5月24日合法化，對一些較保守的家庭來說，仍然無法接受家人是同志。有位女網友在Dcard心情板發文，說明知道哥哥是同志，但哥哥仍和女生交往並談婚論嫁，妹妹覺得不妥，希望哥哥婚前要和準大嫂攤牌，但又怕強逼哥哥出櫃，會掀起家庭風暴。

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

大眾交通運輸工具上都設置有博愛座，主要是給年長或年幼者，以及孕婦、行動不便的人使用，但近年來博愛座讓位的爭議頻頻發生，也讓人開始討論是否要廢除。一名男網友日前和女友搭捷運，因乘客眾多，他剛好看到一個空的博愛座便坐了下去，沒想到此舉卻惹怒了女友，還被要求分手，讓他很無奈。

她問「如何擺脫未婚夫與亡妻生的女兒？」 網友罵翻要未婚夫快甩掉她

美國一名女子日前詢問網友：「要怎麼擺脫未婚夫跟已故妻子生的4歲女兒？」引起公憤，直指她根本是「現代版灰姑娘的邪惡繼母。」

千人追蹤就是「愛花錢網美」？ 她因經營IG被男友媽要求分手

隨著科技得進步，社群媒體在網路發達的現在更是普及。不少年輕人在社群網站上分享個人的生活照或是旅行美食經驗吸引不少粉絲追蹤，近日一名女網友在網路上抱怨由於自己的IG追蹤者頗多，讓男友媽媽認為是網美被勸分手讓她十分無奈，因此發文詢問難道自己錯了嗎？此貼文一出，立刻吸引許多網友前來留言。

婆婆愛捉弄！怒媳「這招」反擊引網民狂讚

婆媳問題是現代許多家庭爭吵的因素，其中不少家庭因育兒方式而產生嫌隙。近日一名女網友就在社群網路上抱怨自從寶寶出生後，婆婆各種故意吵醒孩子的行為讓她十分困擾。在忍無可忍的情況下她決定展開反擊，沒想到效果意外的好，公婆竟真的不再捉弄孩子。此貼文一出，引起許多網友紛紛前來留言表示女網友真的太厲害了。

太美了所以被騷擾？你需要練習「性別敏感度」

當一名男性出於好意安慰女性友人「是因為你太美了，路人才盯著你看，別想太多」，這樣的安慰不只可能無效，還可能被批評「你根本不理解那種感受」，讓被批評者感到相當無辜。

【生產再發現】陶葉／與產後憂鬱擦身而過的我

我沒有經歷產後憂鬱，但我跟它擦身而過，而且產前就開始逼近了。

我的居心地‧徵文優勝金榜

主辦╱家副編輯室

熱門新聞

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

降低列車經猴硐瑞芳致誤點 明起平溪、深澳線改這發車

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。