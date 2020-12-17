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人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有一名人妻因丈夫的外遇問題，雙方多此爆發口角，她甚至被家暴好幾次，不過卻屢屢選擇原諒。示意圖。圖片來源／ingimage
近日有一名人妻因丈夫的外遇問題，雙方多此爆發口角，她甚至被家暴好幾次，不過卻屢屢選擇原諒。示意圖。圖片來源／ingimage

夫妻之間若發生家暴外遇事件，往往造成雙方關係破壞，就算之後和好多半也會有疙瘩在。然而近日有一名人妻因丈夫的外遇問題，雙方多此爆發口角，她甚至被家暴好幾次，不但門牙被打斷，連肋骨都骨折，但每次旁人苦勸她都聽不進去，總是選擇原諒，導致她身邊的親友已漸漸放棄。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，她的學妹嫁到北部後屢傳家暴事件，第一次被打到臉腫的時候，原PO還幫忙，跟對方說如果不能帶孩子回娘家，可以去她家住。

而第二次被打時，學妹的手被抓到瘀青，腳還有一堆挫傷，那時明明哭著說一定不會原諒、不會回去了，結果老公跪著打自己兩巴掌，又妥協回去曬恩愛。

第三次發生家暴事件時，學妹的眼眶瘀青，門牙甚至被打斷了，還讓家人連夜趕去北部接她，沒想到學妹還是幫老公緩頰，說對方只是喝醉而已。

最近原PO聽聞這名學妹再度被家暴，肋骨還被打到骨折，原PO只回了一句「喔」，卻被其他人說冷血。她也無奈表示，這已經是不知道第幾次，這兩人因為男方的外遇問題吵著要離婚，她真的除了「喔」之外，也不知道能再回什麼。

文章一出，底下留言紛紛表示，「自己選的，怪誰？」、「自己都不可憐自己了，妳『喔』的很好」、「自己要選擇原諒，別人真的幫不上忙」、「裝睡的人叫不醒」；不過也有一、兩名網友為該學妹加油，「或許她有自己的想法或苦衷，只能祝福了」。

家暴 夫妻 骨折 外遇 離婚

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