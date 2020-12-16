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從陪聊聯想到陪酒，誰在物化擺攤聊天的北一女學生？

為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

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男與女同事相談甚歡要LINE卻得到「這三字」 過來人狂勸退

聯合新聞網 / 綜合報導
男向女同事要LINE卻遭回「沒在用」。示意圖／Ingimage
男向女同事要LINE卻遭回「沒在用」。示意圖／Ingimage

現代人手機不離身，隨時隨地皆可利用APP與人互動交流，距離不設限。有一名網友分享，日前與女同事相約吃飯，過程中相談甚歡，但當原PO進一步向對方索取LINE聯繫卻遭「三字」回絕，文章發布後引起網友熱烈討論。

一名網友於《PTT》上發文表示，他最近終於與一位女同事拉近距離，下班後一同吃飯時氣氛愉快且相談甚歡，原PO決定更進一步邀請女同事互加LINE好友，但對方卻表示「沒在用LINE」，讓原PO不禁好奇發問「我應該改問微信嗎？」

有網友留言表示，「不是沒在用，只是不給你用」、「不是沒用LINE，是不想加你LINE」、「是沒有要給你」、「你問越多，她越多沒在用」、「問到最後你會發現，女同事連網路都沒用」、「再問下去她會告訴你，她都用飛鴿傳書」、「你通訊軟體全都問一次就會發現事實了」、「建議不要，再問她就要報警了」。

有過來人分享親眼目睹的悲慘場面，某次用餐遇到男生開口向女生要LINE，女生以「很少用、沒在用」打發對方，但男子仍不放棄的追問手機號碼，女生再次以同樣的理由推託，然而響亮的手機鈴聲卻從女生包包傳出來，直接打臉，讓雙方處境十分尷尬。網友以此經驗勸戒原PO，「這已經擺明了女生不願給你LINE，何必再問？」

PTT LINE

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