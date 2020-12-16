妹問該告訴準大嫂「我哥其實是同志」嗎？網喊將心比心

台灣同性婚姻已經於2019年5月24日合法化，對一些較保守的家庭來說，仍然無法接受家人是同志。有位女網友在Dcard心情板發文，說她明知道哥哥是同志，但哥哥仍和女生交往並談婚論嫁，妹妹覺得不妥，希望哥哥婚前要和準大嫂攤牌，但又怕強逼哥哥出櫃，會掀起家庭風暴。

原PO說，家庭比較傳統，爸媽不知道哥哥是同志，信教的媽媽介紹了一位教友女兒給哥哥，兩人也開始交往。最近哥哥和女友論及婚嫁，原PO大爆炸：「你根本不愛人家，幹嘛跟她結婚？」哥哥竟然回答，對方性格很好適合當老婆，基督徒沒有婚前性經驗，應該不會發現他是同志，結婚可以堵上爸媽的嘴，「婚後會努力控制不出軌，用一生贖罪。」

原PO超生氣，覺得哥哥「騙婚」太自私，但又很掙扎，「一邊是家人，一邊是良知」，如果不說，可能害慘準大嫂的一生，但她也想過，如果哥哥突然被逼出櫃，爸媽可能大崩潰，甚至把哥哥趕出門，兄妹感情從此也可能決裂。

PO文一出，網友大多同情準大嫂，「我會講，己所不欲，勿施於人，立場互換就知道了」、「拜託你一定要講，將心比心」、「不一定要讓爸媽知道哥哥是gay，但務必要誠懇的和女方坦白這件事，後續的決定都是她的決定了。」

也有過來人分享經驗，「以前被介紹，對方是gay還有交往對象，他也説他單身，他家很傳統，後來發現了，我是真的很受傷難過...」、「我表哥就是在這樣的家庭長大的...婚後生下兒子，表哥就出軌男生了...希望你一定要極力阻止你哥」、「突然想起電影『誰先愛上他的』，騙婚真的有點惡劣」。