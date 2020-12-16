他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

大眾交通運輸工具上都設置有博愛座，主要是給年長或年幼者，以及孕婦、行動不便的人使用，但近年來博愛座讓位的爭議頻頻發生，也讓人開始討論是否要廢除。一名男網友日前和女友搭捷運，因乘客眾多，他剛好看到一個空的博愛座便坐了下去，沒想到此舉卻惹怒了女友，還被要求分手，讓他很無奈。

男網友在《Dcard》寫道因為上星期和女友外出，因為車子壞掉只好改搭捷運，而當時正值尖峰時刻，車廂裡擠滿了人，好不容易看到有個位子是空的但卻是博愛座，原PO沒有多想就坐了下去，但這舉動卻讓女友非常不滿，之後就一路擺出臭臉。

原PO後來追問女友生氣的理由，她才說旁邊有一些年紀比較大的人站著，但原PO卻不讓座，這樣的行為讓她覺得人品有問題，甚至要求分手，讓他無奈的說「沒事搭什麼捷運，以後還是開車啦」。

貼文引起網友兩極評論，有人力挺原PO，「被博愛座情緒勒索也是很失控，而且那個原意是大家有需要都能坐，累得要死也是一種需要啊」、「有需要的人也不會等你坐下去才出現啊，就是沒人要坐，那就是個普通位子，為什麼不能坐？」、「如果那個位置就空在那，周遭『有需要的人』也沒打算坐，那有什麼不可以坐的」。

不過也有網友對原PO行為不以為然，「如果當時有老人，你自己也沒有受傷或是任何需求，的確應該禮讓給那些需要的人，畢竟你坐博愛座；假設當時是空車沒什麼人，你坐下我就沒什麼意見」、「完全是你的問題…蠻自私的，是我我也想分手，因為不夠貼心，小事情就可以看出一個人的個性」、「你除了不願付出外，觀察力也很差」、「我覺得沒位子時，年輕人讓位給老人們是一種美德，我覺得有沒有注意到一點很重要欸」。