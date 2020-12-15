她問「如何擺脫未婚夫與亡妻生的女兒？」 網友罵翻要未婚夫快甩掉她

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國一名女子日前詢問網友：「要怎麼擺脫未婚夫跟已故妻子生的4歲女兒？」引起公憤，直指她根本是「現代版灰姑娘的邪惡繼母。」

這名女子解釋自己懷有7個月身孕，稱未婚夫4歲女兒很黏爸爸，又長得很像他的亡妻，會讓未婚夫不斷想起已故妻子，擔心因此破壞未婚夫跟新生寶寶的親子關係。

女子甚至提到未婚夫4歲女兒「可以去跟阿公阿嬤住，或我們可以為她找一個想領養小孩的好人家」，女子強調自己不是「壞人」，只是希望肚子裡的寶寶能獲得未婚夫全心全意的關注，不要被「4歲小姊姊壞了事」。

網友BettyandAl批評女子令人作嘔，「希望她的未婚夫發現真相，然後甩掉她。」網友Stonemaiden也說：「這個繼母來自地獄吧。小女孩值得擁有這女人沒辦法感受的愛與支持。小女孩失去了媽媽，所以希望爸爸能填補這份愛。請爸爸覺醒，不該跟這麼陰險毒辣的人相伴。」網友Marsh_mallow1認為這女子的發問像天大的笑話：「爸爸要擺脫的是這女人，而不是女兒！」