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千人追蹤就是「愛花錢網美」？ 她因經營IG被男友媽要求分手

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友被男友媽認為是網美，要兒子和原PO分手。示意圖／ingimage
一名女網友被男友媽認為是網美，要兒子和原PO分手。示意圖／ingimage

隨著網路發達，社群媒體益發普及，不少年輕人在社群網站上分享個人的生活照，或是旅行美食經驗，吸引不少粉絲追蹤。近日一名女網友在網路上抱怨由於自己的IG追蹤者頗多，被男友媽媽認為是網美還被勸分手，讓她十分無奈，因此發文詢問難道自己錯了嗎？此貼文一出，立刻吸引許多網友前來留言。

有一名女網友日前在Dcard上發文表示自己和男友交往半年感情十分穩定，因此男友把她介紹給父母認識並一起吃飯，過程中提到男友母親有在用社交軟體並想要追蹤她，沒想到卻是糟糕的開始。

由於原PO十分用心在經營個人IG，時常分享自己出外旅遊享受美食的照片並設為公開帳號，因此吸引約５、６千網友追蹤。沒想到IG上這些玩樂照片和追蹤人數卻被原PO男友媽媽認為她是網美，不但愛玩、愛花錢，吃穿用度都價格不斐，要兒子趕快跟她分手，以免未來養不起後患無窮。雖然事後原PO男友並沒有提起，她也假裝沒聽到，但男友媽媽的想法令她十分不解，也認為自己根本稱不上網美。

此貼文一出，許多網友留言直呼原PO男友媽媽太誇張，「現在網美一狗票 隨便阿狗阿貓都是網美4、5千根本還好，你男友媽有問題」，「對啊本來就不是網美」，「你放心，你真的不是網美，稱不上」，「才五千人就叫網紅？哈囉？」，「原來4、5千就被定義網美了喔⋯⋯」，「小題大作了」。

但也有部分網友給原PO鼓勵建議，「男友媽是怕你娶了很花錢吧！不如從這點改變他媽媽對你的想法吧」，「沒事啦，感覺男朋友很站在你這邊，希望以後可以被男友媽理解」，「所以你是要跟你媽結婚還是給你女朋友，你們兩個自己相處的好就可以了啊」，「他媽媽很先入為主捏，至少也了解你的為人吧」，「我覺得你要努力打破她對網美的既定印象」。

Dcard 社交 社群媒體 網紅 分手

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