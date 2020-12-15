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婆婆愛捉弄初生嬰 怒媳一招反擊引網民狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名年輕媽媽因婆婆總是故意吵醒睡夢中的孩子感到十分困擾。示意圖／ingimage
一名年輕媽媽因婆婆總是故意吵醒睡夢中的孩子感到十分困擾。示意圖／ingimage

婆媳問題是許多家庭爭吵的因素，其中不少更因育兒方式而產生嫌隙。近日一名女網友就在社群網路上抱怨自從寶寶出生後，婆婆各種故意吵醒孩子的行為讓她十分困擾。在忍無可忍的情況下她決定展開反擊，沒想到效果意外的好，公婆竟真的不再捉弄孩子。此貼文一出，引起許多網友紛紛前來留言表示女網友真的太厲害了。

這名女網友日前在臉書的《靠北婆婆2.0》上發文抱怨，從寶寶出院回家的那刻開始，婆婆就時常不讓寶寶睡覺，硬是用各種方式吵醒嬰兒，甚至不惜用偷捏方式吵醒孩子。親戚來時也直接衝進房間抱小孩，因此時常導致寶寶哭鬧，沒想到孩子哭鬧後更是直接離開留下原ｐｏ獨自處理，讓她十分不滿。

長久下來女網友實在無法再忍受婆婆的行徑，因此決定把孩子聲嘶力竭的哭鬧聲給錄下來，並連續一周把寶寶哭鬧的錄音半夜在公婆的房門口播到最大聲。事後此方法似乎非常成功，公婆因此受到教訓，再也不敢吵醒孩子，讓原ｐｏ非常開心。文中她也提到自己的丈夫在當兵只有放假才會回家，而自己居住的地方位於鄉下所以也不怕吵到鄰居。

貼文一出，網友紛紛留言十分佩服女網友所想出的妙招，「好猛喔！欣賞妳~」「好厲害的反擊喔」，「就是要硬起來！不然公婆都不曉得你的辛苦」，「做的很好，公婆有問題，妳比他們更有問題就贏了」，「公婆就是會怕這種走蕭查某路線的媳婦」，「以牙還牙不錯的方式」，「這招真的漂亮，多虧原PO能想的出來」，「高招耶」，「這招很讚，讓他們知道自己的傑作有多吵」。

婆婆 嬰兒 媳婦 婆媳紛爭

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