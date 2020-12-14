家族要求不準穿白紗！未婚妻崩潰拒婚 他不解：有啥不對？

在婚禮披上浪漫白紗是不少女孩的夢想之一，想不到一名外國網友表示，家族傳統要求，非處女的新娘不可在婚禮上身穿白紗，因此他要求未婚妻穿上藍色婚紗，未婚妻無法接受此要求，最終兩人婚事告吹，他卻仍不解的上網發問「這有什麼不對？」

一名網友在外國知名論壇「Reddit」發文表示，他今年32歲，原計劃在幾個月後與23歲的女朋友結婚，不過因為他的家族信仰基督教，且相當虔誠，其中一項家族傳統要求，新娘若不是處女，就不可在婚禮上身穿白色婚紗。

該網友表示，他剛與女友交往時，就有告知他的媽媽，女友之前曾有與其他男性交往，因此全家族都知道女友不是處女。因為此項傳統，他要求未婚妻在婚禮上穿其他顏色的婚紗，他希望她可以穿上藍色婚紗取代。

該網友的未婚妻對此項要求無法接受，甚至非常難過，認為這種狀況讓她相當丟臉，最終決定拒婚。他仍不解未婚妻感受，還上網詢問「我真的不知道這有什麼大不了的？」

其他網友看完貼文都相當憤怒，留言「跟媽媽說女友不是處女很病態，我不敢相信在這之後你女友還願意跟你交往」、「太瘋狂了吧」，另外也有信仰基督教的網友留言「我是一位65歲的基督教祖母，這件事您真的過了，非常不友好、偏見，還帶有控制欲，如果您想像妻子一樣愛她、尊重她，請您向她請求原諒，並鼓勵她選擇她想要的任何衣服」。