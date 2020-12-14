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結婚10年丈夫出軌女同事 人妻泡製「辣椒潤滑劑」報復

香港01 / 撰文：卓柏安
台女發現丈夫出軌，為了報復竟然想到在對方的潤滑劑中加辣椒！（《夫妻的世界》劇照）
台女發現丈夫出軌，為了報復竟然想到在對方的潤滑劑中加辣椒！（《夫妻的世界》劇照）

夫妻間一旦出現第三者，有人會悲傷失落，但亦有人會想方法報復！台灣1名已婚10年的人妻在網上發帖，指近日發現丈夫出軌，多年來建立的信任在一瞬間消失，為了向丈夫報復，她竟然想到在對方公事包內的潤滑劑中加上辣椒碎，結果因為丈夫偷情時沒有使用安全套，令他與第三者同時受辣椒熱力所傷。人妻現在已經決定離婚，自信稱自己能獨立生活，毋須依靠對方。

人妻近日在facebook專頁「靠北婚姻2.0」上發文，分享知道丈夫出軌之後的感覺及報復方法，引來大量網民討論，以下為經整理過後人妻發布的兩篇帖文的內容：

事件引來網民熱烈討論，很多人都希望人妻可以繼續發文，分享前夫與第三者的後續發展，「難得看到那麼解氣的」。網民們亦留言表示，很佩服人妻這樣快就調整到心態，「這樣勵志的故事一定要追一下」，更紛紛對她說加油。

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文章授權轉載自香港01》

出軌 婚姻 香港 夫妻

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