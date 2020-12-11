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抱怨每月給2萬5孝親費太多 直到婆婆拿出100萬她讚有智慧

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友稱讚婆婆待她如親女兒般的好，甚至把每個月的孝親費都存起來，以備不時之需。 示意圖／ingimage
一名女網友稱讚婆婆待她如親女兒般的好，甚至把每個月的孝親費都存起來，以備不時之需。 示意圖／ingimage

許多女性結婚後都很擔心婆媳之間的問題，怕受到不平等待遇，不過有一名女網友發文表示自己很慶幸有一位好婆婆，待她如親生女兒般的好，還在家人間力挺她，甚至還把每個月的孝親費都存起來，當女網友夫婦倆有急需時拿出來應急，讓她相當感動。

原PO在「靠北婆婆2.0」臉書粉絲團裡稱讚婆婆「沈穩、不道人長短、更不會抱怨」。她說婆婆公開承認兒子有福氣，娶到原PO這樣一位願意跟著吃苦的女人，而且每天在她回到家時，不管時間有多晚都會抱抱她，並說聲「辛苦了」，讓原PO相當感動。

她說每個月都要給2萬5的孝親費，一開始不能接受，但還是照給，直到有次老公需要一筆錢蓋倉庫，婆婆立刻問說「100萬夠嗎？」這才讓原PO了解原來婆婆將每個月的孝親費都存了起來，以備不時之需，讓她讚嘆「有智慧，讓人無可取代」。

婆婆還在所有姑姑面前說，「她是我兒子的老婆，也就是我們的人，我當然要挺她」。對原PO的好，連婆婆的女兒都有點吃味，也讓她稱讚「連我的親媽都不及她」。

貼文一出讓許多女性網友好羨慕，「好天方夜譚的婆婆，現實中應該少之又少吧」、「這也太幸運了吧！簡直比中樂透還好！我也希望我的婆婆這樣就好」、「別人的婆婆總是不會讓我失望」、「想必燒了好幾輩子的好香，才換來這種福氣的幸福」、「好婆婆同好媳婦，可遇不可求」、「我一定是上輩子沒燒好香的那種人…哈哈哈」、「婆婆有同理心，是有福氣又幸福的事」。

婆婆

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