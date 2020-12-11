小姨子有潔癖！妻要求主臥室讓給她 夫怒：30年房貸是我在背

辛苦買了一間房，如果要將主臥室讓出來給家人以外的親戚住，可能沒有多少人能接受。一名男網友發文表示老婆的妹妹應徵到竹北的一間公司，為了就近照顧要來家裡住，但老婆卻表示妹妹有潔癖，希望能把主臥室讓給她住，讓男網友聽了不能接受，直呼「是我在背房貸耶」。

原PO在臉書「靠北女友my girl」寫道自己剛結婚不久，努力賺錢好不容易在竹北買了一間3房2廳的房子，日前老婆說妹妹應徵上竹北一間公司，岳母也說希望妹妹到他家住，這樣不僅能省房租也能就近照顧，原PO認為小姨子現在單身，所以來家裡住沒什麼問題，如果之後有男朋友就得請她搬出去住了。

不過老婆說因為妹妹有潔癖，希望原PO能把主臥室讓出來給她，讓她能有自己一套衛浴，他們夫妻倆再去睡次臥房，這樣的要求讓原PO聽了差點暈倒。他說如果要當老婆的工具人還能接受，但現在還要當小姨子的工具人，自己吞不下這口氣，「房貸頭期款是我上班加投資賺來的，房貸30年也是我在背，趕脆這間給妳妹就好啦」。

貼文一出也讓網友們看不下去，「喧賓奪主」、「這要跟你老婆說清楚，因為這樣很不當耶！你真的想小姨子有男朋友會搬出去嗎？說不定她會叫他過來住」、「萬萬不可啊！借住幾天可以，長期的最後親人都當不成，還多了敵人」、「你老婆其實是怕你小姨如果用公用的衛浴洗澡，洗澡完要走來走去的，不方便吧，但是又不好意思直接說對你不放心，所以才說小姨潔癖要給她單獨的衛浴」、「主臥不要隨便給不是主人的睡，似乎有禁忌…老婆太疼妹妹，真的應該顧慮你的感受」。

還有人認為讓小姨子住外面比較妥當，「我覺得這很不該欸，為什麼反而是主人睡次臥？如果有潔癖那還是讓她自己在外租屋好了，套房也有自己的衛浴」、「住進來後一定會有生活上的磨擦，叫她自己去租套房」、「請神容易送神難，我覺得讓小姨子自己去外面租房，免得以後生活上有磨擦傷了感情」。