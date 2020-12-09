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家人中風開銷要多少？他曝花費大嘆：不知這樣是在活什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
長照是讓許多人頭痛的難題，不僅每月開銷數萬元，還須承受精神上的壓力。示意圖／ingimage
長照是讓許多人頭痛的難題，不僅每月開銷數萬元，還須承受精神上的壓力。示意圖／ingimage

在我們仍在襁褓時，都是靠家中長輩的呵護才能平安長大，若現在換成長輩需要我們照顧，你又願意付出多少？一名網友在PTT「八卦板」分享，他表示自己朋友父親因中風住院，孰料出院後瞬間花了20萬付醫療費、復健器具，原PO納悶家中一人中風每月開銷多少？對此有網友分享自身經驗，他大嘆「都不知道這樣的人生是在活什麼的」。

一位網友在PTT分享朋友父親日前因中風住院，想不到後續除了醫療費外，還需購買中風復健器具，出院的瞬間就花了20萬元，朋友情況讓原PO求問「家裡照顧中風親人花費要多少」？

貼文曝光後鄉民紛紛回應，「後續才是燒錢」、「重點是後續的支出和精神壓力」、「家人能一起活著，無價」；另外有人分享自己親戚摔倒至今已臥床5年，請外籍看護照顧等開銷粗估至少好幾百萬元。

此外，對於原PO疑問有人回文分享自身經驗，他提到自己父親中風至今2年多，除了行動不便外還出現失智症狀，他粗估每月開銷3萬多元，為了照顧父親他不僅辭掉工作、甚至砸光所有積蓄。

另外他提到「對長照不要期望太大」，他表示居家照顧等服務全用過一輪，但基本上無法有效減緩負擔、不如親自照顧父親，唯一好用的僅有日照中心「讓我跟媽媽可以喘口氣死不了」；文末他提到父親已70歲、自己今年快40歲，不知道繼續下去能撐多久，長照重擔讓他嘆道：「都不知道這樣的人生是在活什麼的。」

對於這名網友困境，許多人表示為何不考慮送照顧機構或申請補助，對此他表示詢問過雖然有找到願意接收的失智症患者照顧機構，但現場環境跟照顧品質都不是很好，所以作罷；補助方面，他提到雖然父親中風又患失智症，但因為仍能勉強站起來，失智情況並非完全認不得親友，因此身障照顧補助申請未過關。

中風 PTT

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