(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

閨蜜，意思來自閨中密友一詞，女人在她的一生中，總會有那麼一個或幾個密友，閨蜜的存在就是讓女人可以將很多難以啟齒，羞於和異性討論的問題說出來，因此當女性想要傾訴或討論私密問題時，首先想到的對象一定是她的閨蜜。

閨蜜之中的「姊妹情誼」

「姊妹情誼」一詞在1970年代的女性主義中經常出現，例如在1968年有個口號『Sisterhood is Powerful』(姊妹愛力量大)，是婦女解放運動中時常採用的口號，在這個時代，女性情誼被認為是女性團結所需要的基石，是一種女性之間相互扶持、關懷以及表現親密關係的模式，有助於自我認同的產生；也就是說，『姊妹情誼』意味著女人之間的相互肯定與認定，將女人意識提升來對抗共同的壓迫。

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真閨蜜的七大條件

1. 閨蜜必備實話實說

一針見血外加吐槽應該是每位閨蜜的必備技能！但雖然大家都知道願意講真話的人才是真朋友，可是很多時候實話與白目只有薄薄的一紗之隔，究竟妳的閨蜜在說實話還是耍白目，就得看妳自己的造化了啊施主。

2. 為妳的好事開心

當妳突然中了樂透、升遷外派、帥哥求婚，她會真心誠意地祝福妳，就好像事情發生在她身上一樣地為妳高興，完全沒有忌妒之心，這真的是好幾世福分修來好閨蜜！

3. 不常見面，一見就聊不完

現代人每個人都忙，喬一次聚會都得搞得像是世紀見面會一樣才湊得到人。可是雖然久久才見一次面，每一次都有聊不完的話題，彷彿這中間沒見的時光都不存在一般。

4. 可以沉默三分鐘以上

真閨蜜要能久久不見聊不完，又要能在彼此沉默三分鐘以上仍舊泰然自若，絲毫不覺得尷尬，也不會刻意找話聊，畢竟有彼此的陪伴，不做什麼就能很開心。

5. 和妳站在同一陣線

凡是欺負妳的、糟蹋妳的、辜負妳的，妳的閨蜜恨不得通通都要把他們抓起來罵過一遍，誰敢對妳不好她就要為妳出氣，她的心裡總想著妳永遠值得更好的。

6. 傾倒苦水的對象

很多時候人會糾結在一些小事上，但怎樣心裡就是過不去。跟男友老公說了他們又不明白，還可能說出更讓人想翻白眼的話。此時閨蜜的另一項天賦任務就出現了，那就是傾聽妳說話，甘願當妳的垃圾桶的那個人。

7. 做自己好閨蜜

以上閨蜜的條件說了這麼多，其實都是表示在這位閨蜜面前，妳可以純然地做自己，展現出真實的樣貌，而她也愛妳最自然、最做自己的那個模樣，並且也會尊重妳有妳的底線。很多時候我們習慣向外尋求，總是不小心會忘記自己就是自己這位最好的閨蜜哦。





本文擷取自「有這些才是真閨蜜！閨蜜必備7大特質你符合幾點？」，由《媽咪拜》授權轉載