節儉過頭！婆婆打包隔夜菜連吃7天 她怨：看了倒胃口

許多長輩養成節儉習慣將為吃完的食物留隔夜，隔天只要「熱一熱」就繼續食用。不過，這些習慣卻引來一名人妻抱怨，她表示自己的婆婆在小吃店打工，經常會把沒賣完的食物打包回家，但一次就是7天份量，讓她直呼「看了真的很倒胃口」。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿指出，自己很熱衷於做料理，常會看心情買食材回家，但婆婆卻嫌棄原PO「浪費」，為何不吃她從店裡帶回家的食物？但原PO認為吃東西是為了修復一天的勞累，「而不是為了應付填飽」，因此想吃什麼才會自己動手做。

原PO還說，由於婆婆在小吃店打工，有時會從店裡帶食物回家吃，且一次就打包一個禮拜的份量，整整一個禮拜都吃一樣的東西，菜熱到第2天就很不新鮮了，婆婆居然能熱7天，「每天的晚餐都是打包回來冰在冰箱囤不知道幾天的，冰箱一打開真的很恐怖，為什麼不能要吃再煮就好？」

不少網友看完後紛紛留言，「隔夜菜已經很不ok了，更何況是好幾天的菜，是她自己要吃的，妳可以拒絕」、「食物放在冰箱裡冰久了也會壞啊！」、「我婆婆也是...也很愛囤冰箱，放好幾年還是在那邊..發霉流湯的...都不會定時整理冰箱」。

而哪些類型的「隔夜菜」須盡量避免？據《元氣網》文章說明，只要「放置超過8小時」就已算是隔夜菜，特別有4類食物是最不能食用的隔夜菜，如「莖葉類」、「海鮮」、「半熟蛋」、及「銀耳與蘑菇」等類型食物盡量不要放過夜，而「放進金屬器皿裡的湯品」也須盡量避免，喝不完的最好是用陶瓷或保鮮盒存放。