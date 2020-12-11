無彈性工時...77%上班爸爸難兼顧 9成媽媽怕上班

上班，一定要趕尖峰時段通勤嗎？

上班，一定要在辦公室坐滿8小時，甚至超時以示「努力上進」嗎？

上班，一定得固定時段，晚1分鐘就算遲到，早退請假就成為全民公敵？

上班，一定要自行排除家庭照顧需求，隨叫隨到配合加班才是好員工嗎？

上述問題的答案，你可能覺得「都不對」，但身處的職場現狀，又使你不得不說，「對」。職場與幼兒照顧服務的僵化，讓每個育兒父母痛苦又心累。

高工時、缺乏彈性的職場現狀讓許多人無法兼顧事業與家庭。

工作與育兒銜接的各種關卡

雙薪家庭已是主流，多數育兒家庭中的家長早已身兼照顧者與工作者，但制度卻遲遲無法有效回應這群廣大家長的需求。

「6點到6點半一定要接到孩子，必須提早1個小時出門，下班都是用衝的！」

「我找工作、遇到的工作，工時普遍都太晚了，我最早7點半離開公司，老公工作時間從10點到7點。我們期待爸爸可以彈性提前8點上班，就可以順利在7點前接到小孩。」

「停課滿煩的，認真覺得滿煩的，一停課就造成非常大的困擾！我們得要輪流請假，我相信任何一家公司都不希望員工常請假。」

「去年家庭照顧假都請光，還用到事假、特休，三個寶貝接續停課，還好老公可以在家用連線方式視訊處理事情，總之11月大概只上班半個月。」

育兒爸媽上班趕打卡，下班狂飆車；公共托育服務與家長工時斷裂，選項不多的自由選擇，家長只能勉強送托。報系資料照

訪談過程中，媽媽們的苦惱一湧而出，現況很糟、很窘、到處都被卡死。未看見員工身兼照顧與工作的雙重角色，使得育兒爸媽上班趕打卡，下班狂飆車；公共托育服務不夠普及、與家長工時斷裂，選項不多的自由選擇，家長只能勉強送托。

職場爸爸也不輕鬆，上個月yes123求職網才發布「職場爸爸疲勞指數調查」；只有22.9%職場爸爸自認可以兼顧家庭和事業，亦即高達77.1%的爸爸認為無法兼顧。

育兒家長們，正深陷於工作與家庭的恐怖平衡。

勞動職場法令看得到吃不到，幸福企業只是少數

為了讓育兒家庭平衡工作與家庭生活，台灣勞動職場法令沒有任何因應嗎？員工沒有彈性調整工作的可能嗎？

法令是有的。「性別工作平等法」第19條規定：「30人以上公司，員工為了照顧未滿3歲子女，可向老闆請求，每天減少1小時工作時間，或調整工作時間。」

第20條規定：「員工家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故，須親自照顧，得請家庭照顧假，全年以7日為限」。

但根據2019年「僱用管理就業平等概況調查」可以發現（下表），僅有3.2%員工提出減少工時申請，近2成不被同意。調整工時的狀況相對好，有43.3%的公司原本就有彈性上下班措施，但仍有超過五成沒有，未制定中僅有1.3%員工申請。家庭照顧假申請的比例較高，為9.5%，但不同意的比例也達21.7%。

然而，沒人申請，不代表沒有需求；就算申請，公司也有說不的權利。

勞動部為了鼓勵企業支持勞工平衡工作與生活、促進員工身心健康，辦理了三屆工作生活平衡獎，31家企業拿到工作彈性獎座；他們的共同點就是，設有工作時間與地點彈性的措施。企業真實地看見員工背後的家庭，讓員工依需求彈性調整上下班時間及工作地點。

例如，台灣電通實施彈性上下班措施，員工可選擇於早上九點半至12點間上班；波士頓科技讓有家庭照顧或健康因素需求的員工，每周最多在家工作兩天。長興開發科技則是透過公司配發的筆電、手機、VPN在家遠端工作，更提供員工12週全薪親子假，讓孕後女性員工可以充分休養，也支持男性員工陪伴孩子成長。

但由於法令留給公司彈性，以至於絕大多數員工可獲得的彈性措施「看得到、吃不到」；唯有幸運進入這些幸福企業裡工作，才能有餘裕的安排生活。

企業提供在家工作的彈性選擇，有助於員工兼顧家庭。

職場僵化 二度就業媽媽能選的工作有限

我們也可從重返職場媽媽的求職困境中，看到職場的僵化，如何使一群想工作的女人找不到工作。

因育兒離職，準備二度就業的媽媽，在網路上東問西找，苦惱什麼工作可以兼顧公幼四點放學、私幼娃娃車六點就到家的接送與照應。一問之下才發現，這不只是單一媽媽的困擾，而是每個二度就業媽媽的心聲。

今年，親子天下也做了一份「媽媽幸福感」網路調查，發現85%的兼職工作媽媽、九成的全職媽媽害怕回到企業內上班，因為擔心無法兼顧幼兒照顧，她們期待的是「有彈性」的工作。

媽媽們在社團裡彼此鼓勵、分享經驗，盤點發現可以做的工作其實也不少，例如早餐店、便當店、廚工、保母、居服員、清潔員、便利商店、網拍、業務、直銷。這些工作的關鍵都是——時間短、彈性、不用加班、甚至是在家工作。

二度就業的婦女常選擇服務生、廚工等工作時間較彈性的職業。

如果這些職業剛好是媽媽的興趣與專長所在，當然很好；萬一不是呢？二度就業女性已經犧牲前半的職業生涯，等到孩子大了、重回職場時，卻又被限縮職業選擇。

工作職場的設計需要再進化，公共托育服務也需與職場相互銜接，肯認並支持每位正在或是想兼顧工作與家庭的員工。

丹麥人努力工作 但不追求長工時

丹麥人是歐洲最有效率的工作者之一，但這不代表丹麥人為工作而生；他們認為，維持良好的工作與生活平衡非常重要，雇主也同等尊重。

下午5點的辦公室，近乎所有的座位都已空著，多數人會在4點左右下班接孩子回家，準備料理晚餐。若在7月下旬拜訪丹麥的辦事處，可能發現門都上鎖了！因為每年的此時，丹麥人會請假享受短暫的夏季。

上述是丹麥外交部網站向世界介紹丹麥的說詞，令人稱羨的丹麥生活如何做到？據2017年OECD美好生活指標（Better Life Index），丹麥平均周工時37小時，超時工作不被鼓勵，僅有2.3%受雇員工每週工時達50小時以上（OECD國家平均為11%）。

與台灣大不同的是，丹麥沒有法定最低工時與基本工資，勞動條件主要由雇主協會與工會集體協議，有高達67%的丹麥人加入工會。而假期法（Ferieloven）直接保障所有員工5週年假，部分公司同意員工每周在家工作1到2天，但仍鼓勵員工至辦公室與同事們面對面交流。

然而，除了適切的工時、保障的休假、彈性的工時與工作地點調配，支持女性生育與就業、普及的公共托育服務，丹麥同等照顧到，且是一連串不中斷的支持服務。

包括女性分娩前後有18周帶薪產假和2周帶薪陪產假，接續32周的有薪育嬰假。6個月大的孩子就有進入正式托育服務的權利，也讓丹麥未滿3歲幼兒的正式托育比例高達67%，為OECD國家中最高。

當家庭預見生育後，有國家支持、有企業協助、有時間調適多了家庭成員後的日常安排，也難怪丹麥人對生活感到滿意。

丹麥政府的勞工及育嬰政策能讓家庭無後顧之憂。

根據2016年歐洲生活品質調查（European Quality of Life Survey），丹麥人認為兼顧工作與照顧困難與非常困難的比例，僅有23%，因工作而無法履行家庭照顧責任的比例也僅有24%。絕大多數人認為兼顧工作與照顧是容易的，完全與台灣相反。

丹麥人重視工作與家庭平衡，透過員工組織工會與企業有同等的地位協商、透過政府立法各種與生育、照顧相關的帶薪假，並建置保障可使用的公共托育服務，照顧每位幼兒、每位婦女、每位員工及其背後的家庭。展現的成果，便是長年維持1.7到1.9的高生育率、高女性勞動參與率，以及對工作與家庭平衡的高滿意。

能跟丹麥一樣，孩子好好上學，家長好好上班，是台灣廣大育兒家長的期盼。

未來城市文末要貼的小工具

「全文轉載自未來城市(顧家就成「辦公室公敵」？企業無彈性工時，77%上班爸爸難兼顧、9成媽媽怕上班)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

台灣是已開發國家，為何工時卻跟墨西哥一樣長？因為老闆沒做這4件事

家庭事業難兼顧 調查：8成6爸爸曾想離家喘息

請假照顧小孩，為何瑞典父母不怕被老闆刁難？