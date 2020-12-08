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台男交25歲奇葩女友！與父洗澡到國中 還摟抱親哥吻嘴
從金融業副總轉戰餐酒館的知名老闆林宏偉在電視節目《新聞挖挖哇》中分享一情侶奇葩案例，有位40歲男子經濟能力不錯且收入優渥，交往一位小15歲女友，其家人呵護有加，從小當「公主」養，但「愛的方式」卻讓他難以接受。
因小女友沒有工作收入，男子便為她辦一張設定額度的信用卡附卡提供簡單的生活開銷，女友初期使用附卡只是買些個人生活用品，交往半年後刷卡幫爸媽買生日禮物皆有報備，並以兩人名義相送，男方也支持此舉，可以打好未來岳父母關係，所以雙方沒有歧見。
不過交往後期，小女友刷卡紀錄卻陸續出現手機、女方父親的大廠牌車輪胎以及自家用品等等，讓男方不太開心，因為兩人尚未邁入婚姻，女方卻將生活開銷轉由男生支出，於是溝通說開。
除此之外，最讓男友驚訝的是到小女友家中作客，眼見小女友家人「愛的互動」過於親密，例如小女友在家只簡單穿件睡衣和內褲，不穿內衣走來走去，其父母親皆如此，他離開女方家追問下，才知小女友讀書到國中階段，仍與父母一同洗澡，感到家庭觀念懸殊。
林宏偉表示，最終男生提出分手，引爆點是某次出遊，目睹小女友竟跟親哥牽手還十指緊扣，聚會道別時更互抱親一下嘴，彷彿親哥才是男友。林宏偉認為，這種關係在日本家庭算是常態，但在台灣比較保守，超出一般家人間的親密。
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