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拍婚攝等了一個月沒結果！換來攝影師一句「全刪了」她超火大

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
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結婚是人生大事，從事前規劃到婚禮當天，每個細節都會想用到最好，留下一個完美的回憶。但有一名將邁入禮堂的女網友，找到婚紗公司的婚攝人員幫忙拍婚攝記錄，沒想到已經等了一個月了還沒看到成品，最後攝影師竟然回覆她一句「記憶卡滿了，檔案全部刪除了」，讓她超火大。

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文說，即將步入婚姻，很開心和某婚紗公司訂下婚攝人員，結果訂婚到現在已經快一個月了，最近才接到攝影師通知說他「記憶卡滿了，檔案全刪除」，接著說剩下助理拍攝的一百多張照片，讓原PO看了超級火大，而且錢已經付清了，也不希望重新舉辦婚禮，想問大家怎麼辦才好。

網友看了認為「什麼怎麼辦，是他想怎麼處理先提出方案吧，訂婚後都一個月才坦承就已經很瞎，扯助理有拍是哪招，你親朋好友也拍很多阿」、「如果無法如期履行契約，不單退費而已吧，其他損失可一併求償不是嗎」、「記憶卡滿了然後刪除照片？他是沒電腦可以放那些照片嗎？神扯」。

也有人分享自己的慘痛經驗「我結婚的時候，請先生的好友兼伴郎，幫我們用我們從日本買回來的寶貝相機，幫我們全程拍照，結果婚禮結束後，居然沒有半張照片，原因是底片沒有裝好。又無法發怒氣真想哭，四十年過去了，沒有一張婚照可留念！」

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