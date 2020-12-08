亂室佳人日常曝光！正妹崩壞十大噁心私生活 男人小心玻璃心碎

警告！本篇恐致暈吐，小心服用

日前，形象甜美、臉蛋清秀的民進黨立委高嘉瑜，自爆長年因政務繁忙，加上本身有嚴重「囤物症」，因此房間凌亂不堪，並秀出一張驚為天人的私密閨房照，裡頭綿延不絕、層層疊疊的衣服山，圍繞在一顆睡到斑駁發黃的扁塌枕頭旁，引發網友一陣瘋狂熱議！

但你以為這樣已經恐怖到了極點了嗎？錯！許多妹子看到照片紛紛響應，連帶PO出自己一山還有一山高的「亂世房照」，讓不少鄉民看了發聲質疑，莫非外表光鮮亮日的正妹背後，都有不為人知的噁心陋習！

話不多說，現在就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，為你揭露女生看了心虛竊笑，男生看了暈眩想吐，你前方的美女可能就會有的十大激噁日常！

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

10. 內衣褲重複穿沒在洗的

想不到吧～第10名就這麼勁爆，妹子的Bra、小褲褲誰在跟你天天洗！

不過這是有苦衷的，除了因為很多正妹從汗水到分泌物都是香的，根本不需要頻繁清洗外，還有一個重要原因，即成套內衣褲如此性感、可愛，倘若洗久了，失去彈性報銷怎麼辦，另一半養眼權益剩半套誰來負責！

所以啦～為避免憾事發生，許多女孩針對內褲部分會多加一塊護墊，隔絕「妹妹」分泌物的污染，盡可能延長小褲褲壽命，除非你說什麼都要高價收購她的原味內褲^_^！

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9. 掉頭髮不撿還堵塞浴室排水孔

說來無奈，人體在正常情況下，每天會掉50至100根頭髮，這「髮如雪」的生產速度，實在叫很多妹子都措手不及，平常隨便吹整一下，滿地就又都是三千煩惱絲！

然而，這情形在長髮妹子尤為嚴重，每次洗頭排水孔一定堵，害得浴室鬧水患，雖然看到這你可能會說「清ㄧ清不就好了？」但事情可沒這麼單純，一是懶，二是超噁的好不！就算頭髮是自己的，一坨濕濕稠稠揪在一塊，不說還以為拍鬼片，這感覺就好比美味的便當，吃的時候很好吃，放進廚餘桶讓人難以下嚥～這樣懂咩？

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8. 穿過衣服囤放不洗又撈出來穿

沒錯～這一點類似立委高嘉瑜閨房現正發生中的情形（不知道她那堆有沒有洗XD）。這一現象也呼應第10名背後的核心原因，即「沒很髒幹嘛洗」，大家省水電做環保，不讓衣褲失去最初的美好，盡可能維持版型顏色何樂不為？反正表面又看不出髒！

何況很多女生會先將穿過的衣物囤放在房間一隅，不收進衣櫃，要穿再從海裡撈衣，都這樣嚴格做好分類了，誰還敢有意見！哦對了～像圍巾、帽子、背心、外套這種增添層次感的穿搭配件，因為難洗、易變形，不少女生買來壓根不洗唷！

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7. 經常不穿襪子就穿鞋

要我強調多少次，正妹流的汗是香的，腳汗自然也不例外，如此何必穿鞋浪費一雙襪子來吸汗防臭呢？

況且女鞋造型百百種，有些款式加襪子超掉漆，簡直與時尚絕緣，妹子們也是迫於無奈啊！說到底還不是你們男生愛看害的（誤！

另一方面，有些愛美女生喜歡做腳趾彩繪指甲，讓自己的腳丫成為一大心機亮點。都這樣用心了，怎麼可能輕易讓一雙襪子破壞好事？所以我們能合理推斷，嫌這樣女生腳臭的男生，應該都是母胎單身。

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6. 永遠有一把衣服堆成山的椅子

這一點陋習其實近似於第8名，唯一不同的是「分類」是什麼，能吃嗎？不管衣服是新、是髒、是不要的，都先堆椅子再說，每次都收衣櫃不僅麻煩，還可能因為不常見到而忘記其存在，如此不是更浪費錢？

不過這裡提到的「椅子」，用詞再精確一點，其實指的是「家裏各種大平台」，好比氣質美女彈的鋼琴；陽光正妹使用的健身器材；知性女神必備的高級書桌，總而言之，衣服能堆就堆、能疊就疊，反正只要把握亂而不髒、亂中有序的原則，也算一種生活態度啦！

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5. 保養品、化妝品過期照常用

﻿你知道女生為什麼對百貨公司週年慶資訊這樣敏銳嗎？因為好的保養品、化妝品貴桑桑，不趁優惠多買一些怎麼行，只要浪費浪費一滴都可能會遭天譴啊！

無奈人人體質不同，再好的美妝護敷產品成效因人而異，總要用過才知道，所以很多囤貨太多的乳液、面膜、護手霜和身體乳常常不小心過期，致使小資女只好舉一反三，繼續應運在身體其他部位，好比過期面膜敷在黑黑膝蓋上，看能不能帶來意外的效果！當然～如果最後導致過敏，可不能怪罪廠商哦！

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4. 房間超亂只剩一條走道

﻿正妹日常陋習看到這，相信大家不難察覺，女生房間之所以會亂，跟「東西太多」息息相關，其中自然包含衣山衣海、琳瑯滿目的包包、鞋子，以及不問理由，總之限量、可愛、收藏等各種必買玩意。

在這個情況下，倘若妹子本身對收納不擅長或懶惰成性，當然容易導致房間只剩一條通往床的主要幹道。至於東西到時找不找得到，我相信大家身邊如果有這類型妹子，一定很常聽到「我記得放這啊」這句話，沒錯～她們全靠印象在過活 XD！

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3. 只洗瀏海或噴乾洗髮就出門

有在江湖跑跳的人都知道，頭髮是非常重要的門面，但吹整起來費時又費力，加上女生出門要化妝，想好好梳妝打扮實在是一件大工程！

還好現在的產品日新月異，出現了「乾洗髮」這樣的神器，讓油性髮質的人三兩下就可以清爽出門，頭髮不扁塌。

另外，如果是有瀏海的女生，還可以使用「全集中洗髮術」，清洗的重點全放在瀏海上，讓面子前的髮絲蓬鬆輕盈，感覺像洗過頭一樣，是不是很聰明有效率呀！

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2. 沒洗澡靠香水掩蓋油污味

嗅覺是人體最重要的感官之一，只要領悟這一點，無論你再懶、再忙，再多沒空沐浴，基本上出門就不用擔心被發現啦！

因為香水的芬芳宛如一層保護色，讓你走到哪都像剛出浴的清新女孩，叫人聞到心花開，留下超級好印象。

因此，許多女生包包裡還會攜帶一罐小香水瓶，在吃完燒烤或身體飄出污垢味的危急時刻，拿出來噴個兩下，保持自己完美的形象。不過這招還是有一個風險，那就是千萬不能抓癢，否則搓出一條條黑嚕嚕的垢圿，也就是台語俗稱的「仙」，就會破功啦！

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1. 頭髮好多天沒洗就綁馬尾吧

如果你的頭髮已經進入「洗瀏海」、「使用乾洗髮」都挽救不了的油膩境界，那只好使出大絕了，那就是綁起馬尾或戴帽子啦！

至於原理很簡單，將一條條變「油條」的頭髮，一口氣全束起來，打造出俐落又帥氣的馬尾，自然不會有人到油頭的察覺異狀，而且你知道嗎？綁越高看起來越精神，簡直是完美掩護！

但如果你連綁馬尾都懶...好吧！直接戴上有型的帽子，靠它蓋住扁到不行的髮根，再加上一款潮流墨鏡，儼然就是巨星現身機場的時尚穿搭啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月03日至2020年12月01日，時間共3半。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『正妹不為人知噁心日常』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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