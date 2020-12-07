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女友開刀日和好友婚禮撞期怎麼選？網：她疑似情緒勒索

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶示意圖。 圖／Ingimage
情侶示意圖。 圖／Ingimage

很多人常會遇到朋友和情人之間的抉擇而陷入兩難，一名男子原本預計去參加要好朋友的婚禮，卻遇到女友預排的手術日也在同天，還被她要求別參加婚禮陪她去開刀，讓這名男子很為難。

一名網友在Dcard發文問道，他有一個很要好的學姐最近要結婚了，學生時期常常跟他們一群朋友出去玩，連他的男友、也就是現在要結婚的丈夫也認識。畢業後大家各自返鄉工作，仍常在LINE上聯絡感情，偶爾出來聚餐。

去年他得知學姐訂婚，但當時因工作無法參加，這次半年前就知道婚禮日期，卻剛好碰上女友的手術日期也在同天。他表示女友長年擔任授課講師聲帶長繭，安排的開刀日和朋友婚禮撞期，和女友溝通，她要求他不要參加：「難道你不陪我嗎？」、「也許人家不當你是朋友」、「只要禮到人不到就好了」，讓他好兩難。

網友意見呈兩極，有人認為不用想一定是陪女友：「一場婚禮會比女友開刀重要？」、「開刀比較需要人陪，結婚禮到人不到也還好」、「選女友，畢竟她才是陪你長久的那位」、「你不陪一定會被她記恨一輩子」。

但也有人認為女友的態度不太好：「你女友好像有點情緒勒索」、「聽到人家不當你朋友這種話，我秒選婚禮」、「女友沒有家人陪嗎？聲帶開刀不是命在旦夕的病」、「她會這樣講就擺明不想要你去」、「婚宴時間半年前就決定了，手術時間硬要壓同一天不合理」。

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