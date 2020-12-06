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弄斷女友口紅！男賠2千遭嫌少怨「別拿雜牌騙」 網一看狂打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
男子不慎將女友的口紅弄斷。示意圖／ingimage
男子不慎將女友的口紅弄斷。示意圖／ingimage

近日一名男子不慎弄壞女友的口紅，於是拿出2000元作為賠償，結果對方竟不屑地說「你當我乞丐賠我這點錢」，此話一出氣得他發文抱怨，網友看完口紅品牌後，毫不留情怒嗆「沒事別亂動，那隻真的貴」。

原PO在臉書社團「靠北女友my girl」發文，前幾日不小心把女友的口紅弄斷，於是拿出2000元作為賠償，沒想到女友卻說「你當我乞丐賠我這點錢」，並表示這是Christian Louboutin的女王權杖，外面一支要4000元。

女友這番話讓他不禁心想，「Chanel的口紅也才1000多，給妳2000就要偷笑了，還想拿雜牌騙我，真當我不懂嗎」，同時無奈透露「女友到現在都還沒氣消，真沒見過生氣那麼久的人」。

貼文曝光後，網友一面倒打臉原PO，「我男友動到我的CL的話，我真的會一拳灌下去」、「搜尋了一下，3680元一支，如果是特殊的更貴」、「有種東西是腦，希望你也有，查了就知道是雜牌還是精品」、「人家是口紅界的愛馬仕，別隨便裝懂好嗎！」、「雜牌男人還是少講話，避免透露自己的級別」、「Christian Louboutin比Chanel還高級」。

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