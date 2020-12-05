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母親拒讓兒住院逼喝湯藥 稱「瘀血隨大便排出」媳婦氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO丈夫車禍腦瘀血，婆婆竟拒絕讓他住院，堅持喝湯藥就會康復。圖片來源／ingimage
原PO丈夫車禍腦瘀血，婆婆竟拒絕讓他住院，堅持喝湯藥就會康復。圖片來源／ingimage

有女網友近期發文抱怨稱，「婆婆不是普通的迷信」，她表示丈夫因為車禍送醫，發現腦部有大塊瘀血須留院治療，但婆婆卻拿了朋友給的湯藥硬逼丈夫喝，甚至稱「喝下去瘀血就會隨大便排出，不必住院」，還與醫生大吵一架，近期丈夫出院要回去工作，她擔憂婆婆亂把藥給一歲兒子亂吃。

原PO在「靠北婆婆2.0」發文表示，當年丈夫車禍送醫，醫生照過腦部斷層掃描，確認有一大塊瘀血，須住進加護病房留院治療，但婆婆卻強烈反對，堅持丈夫喝湯藥就能痊癒，並對醫生說「這沒什麼，有嚴重到住院嗎，我給他喝藥就會痊癒」，要求放人離開。

醫生給婆婆看了斷層掃描照片，指出血塊位置，但婆婆仍堅持帶丈夫離開，並與醫生吵了一架，最後醫生只好要求家屬簽切結書，妥協放人，不過原PO事後還是堅持讓丈夫住進加護病房。原PO對丈夫說，「你就這樣子住院一星期才回家的，一星期後你出院回家休養，你媽竟然把醫生開的藥偷偷丟掉，不讓你吃，為什麼我會知道，因為那包藥是我從垃圾桶撿回來的。」

如今丈夫近期已出院，準備回去上班，原PO擔心自己的小孩會被婆婆逼吃藥，她說，「我絕對不會答應我的寶貝要去經驗跟你一樣的情況，你媽有病不去看醫生，你大人吃就算了，如果她亂把藥給不到一歲的嬰兒吃，誰賠我一個孩子。」

對此，許多網友紛紛留言，「什麼時代還有腦殘的想法，這婆婆還是遠離點，太迷信會害死一個人」、「看來這婆婆才需要看腦科」、「迷信的長輩通常醫療知識都很殘缺」、「太恐怖了吧」、「有這種長輩很可怕」、「你老公是怎麼長大活下來的」、「婆婆是不是幫兒子保了不低的保費」。

婆婆 車禍

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