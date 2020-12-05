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知名國立大學高材生嫁洗碗工 他殺妻被逮前還PO女兒照

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男被逼財產全送妻、零用錢一天一百！無理岳家列9條件嫁女兒 網傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
大學朋友要和女友準備結婚，沒想到女方家裡開了9大條件，讓人看了覺得像賣身契。 圖／pixabay
大學朋友要和女友準備結婚，沒想到女方家裡開了9大條件，讓人看了覺得像賣身契。 圖／pixabay

情侶交往久了，很多都會走向婚姻關係，但結婚不是一個人的事，還關係到雙方家庭是否能接受，很多問題都需要溝通解決才能完成，有一名網友表示，自己的大學朋友準備和女友結婚，但女方家裡卻洋洋灑灑地開出了9項條件，其他網友看了也驚訝說「這是賣身契約吧？」

網友在「靠北女友2.0」發文說，自己的大學朋友跟女友準備結婚，女方家裡卻開了9大條件，像是婚前男方名下所有財產，包含房產、存款、股票、汽機車、黃金等等，皆須無條件過戶給女方；婚後男方的薪水、正規或額外收入都交由女方管理，男方不可有異議。

結婚時，男方須給大聘新台幣100萬元整及小聘50萬元整給女方父母，男方須負擔婚紗、禮車、喜餅、辦桌、婚攝等一切費用，男方不可有異議。

婚後部分，置產皆需登記女方名下，女方對於金錢的使用或流向男方不可過問或有異議，男方生活費須使用領零用錢的方式，每天100元，女方家屬如某天要搬來同住，男方不可有異議，而男方每個月必須支付2萬元整給女方父母當孝親費。

此文一出馬上引起熱議，網友看了超傻眼「這是賣身契約吧？」、「永遠嫁不出去的概念」、「如果看到這種條件還有結婚的念頭，那你真的是87了」、「又是一個賣女兒的」、「這應該是叫你不要娶她女兒啦，是在幫你退坑」、「比簽本票還恐怖」。

大學朋友要和女友準備結婚，沒想到女方家裡開了9大條件，讓人看了覺得像賣身契。 圖／靠北女友2.0
大學朋友要和女友準備結婚，沒想到女方家裡開了9大條件，讓人看了覺得像賣身契。 圖／靠北女友2.0

大學朋友要和女友準備結婚，沒想到女方家裡開了9大條件，讓人看了覺得像賣身契。 圖／靠北女友2.0
大學朋友要和女友準備結婚，沒想到女方家裡開了9大條件，讓人看了覺得像賣身契。 圖／靠北女友2.0

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