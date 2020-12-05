婚後存款580萬只剩6萬！男驚覺「綠光罩頂」：一定驗DNA

情侶要進入婚姻關係不簡單，總有些摩擦需要靠溝通解決，互相包容才能走一輩子。有一名男網友指出，和妻子結婚之後，原本的580萬存款被花到剩下6萬元，老婆也日漸冷淡，讓他感到相當心寒，覺得自己根本是「提款機兼回收桶」，他最後也決定「等小孩出生後一定會去驗DNA。」

網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文說道，公司要派人出國去3個國家出差，但因為疫情關係要不斷隔離，所以一直都沒有人去，由於妻子一直想住月子中心，他衡量自己如果去的話，月薪加獎金可以領到30萬，可以讓妻子住更好的月子中心和買好一點的嬰兒用品，於是兩人商量後，隔天就和主管表示可以去。

沒想到出國回來後面對的是妻子一連串的無情態度，回國隔離期間妻子訊息愛理不理，14天隔離完後還要求他自己叫車去飯店住，攜帶出國的物品全部丟掉，還要全部花8萬多買新的，妻子也不願意到飯店接他，也不願陪原PO去採買新用品，種種態度讓他感到相當心寒。

他氣得說，自從結婚後不斷要求拿錢出來，懷孕期更多要求，必須要賺更多錢才能應付，但妻子的態度已經讓他不斷思考未來發展了，越來越覺得帽子越綠，他也下定決心「等小孩出生後一定會去驗DNA，是我的我就負責，不是我的別怪我心狠。」

對於網友的疑惑，原PO也再次發文，指出和老婆是朋友聚會認識，是她主動追求，大概認識五個月就結婚了，結婚時要求五星級飯店喜宴，聘金88萬，鑽戒要一克拉，黃金飾品要30錢以上，要在竹北買新房居住，絕對不要跟公婆住。

結婚後妻子就辭職不工作，原PO薪資加獎金每月大概8-12萬不等，她說必須由他管錢，每個月只給原PO兩萬生活費，後面妻子的態度就日漸冷漠，常常不接或已讀不回，結婚前存款580萬，到現在存款只剩下6萬，因為月子中心要花很多錢，才接下出差工作補貼，沒想到回國隔離後她卻非常冷漠，14天隔離期間都是原PO主動打電話給妻子，而她打來的次數是0，因此他下定決心「一定會驗孩子DNA。」

網友看完也紛紛回覆「580萬剩6萬？！你太天真了！」、「盤子…大盤子…行動ATM…回收業者」、「你腦子真的進水了！這樣還能撐到現在，擺明就是把你當盤子了」、「從聘金就知道開口很大，你就要知道了」、「不用浪費檢驗的錢啦…答案很明顯了。五百多萬存到變6萬，省點花了」、「真想看你老婆到底有多美」。