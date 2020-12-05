快訊

上午8:30猴硐再度土石流動！ 落石逼1萬立方米 台鐵曝搶修難處

知名國立大學高材生嫁洗碗工 他殺妻被逮前還PO女兒照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婚後存款580萬只剩6萬！男驚覺「綠光罩頂」：一定驗DNA

聯合新聞網 / 綜合報導
男幾乎把存款都用在妻子身上，卻換來了無情對待，讓他不斷思考這段關係還有沒有發展必要，甚至覺得自己可能被綠了。 圖／ingimage
男幾乎把存款都用在妻子身上，卻換來了無情對待，讓他不斷思考這段關係還有沒有發展必要，甚至覺得自己可能被綠了。 圖／ingimage

情侶要進入婚姻關係不簡單，總有些摩擦需要靠溝通解決，互相包容才能走一輩子。有一名男網友指出，和妻子結婚之後，原本的580萬存款被花到剩下6萬元，老婆也日漸冷淡，讓他感到相當心寒，覺得自己根本是「提款機兼回收桶」，他最後也決定「等小孩出生後一定會去驗DNA。」

網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文說道，公司要派人出國去3個國家出差，但因為疫情關係要不斷隔離，所以一直都沒有人去，由於妻子一直想住月子中心，他衡量自己如果去的話，月薪加獎金可以領到30萬，可以讓妻子住更好的月子中心和買好一點的嬰兒用品，於是兩人商量後，隔天就和主管表示可以去。

沒想到出國回來後面對的是妻子一連串的無情態度，回國隔離期間妻子訊息愛理不理，14天隔離完後還要求他自己叫車去飯店住，攜帶出國的物品全部丟掉，還要全部花8萬多買新的，妻子也不願意到飯店接他，也不願陪原PO去採買新用品，種種態度讓他感到相當心寒。

他氣得說，自從結婚後不斷要求拿錢出來，懷孕期更多要求，必須要賺更多錢才能應付，但妻子的態度已經讓他不斷思考未來發展了，越來越覺得帽子越綠，他也下定決心「等小孩出生後一定會去驗DNA，是我的我就負責，不是我的別怪我心狠。」

對於網友的疑惑，原PO也再次發文，指出和老婆是朋友聚會認識，是她主動追求，大概認識五個月就結婚了，結婚時要求五星級飯店喜宴，聘金88萬，鑽戒要一克拉，黃金飾品要30錢以上，要在竹北買新房居住，絕對不要跟公婆住。

結婚後妻子就辭職不工作，原PO薪資加獎金每月大概8-12萬不等，她說必須由他管錢，每個月只給原PO兩萬生活費，後面妻子的態度就日漸冷漠，常常不接或已讀不回，結婚前存款580萬，到現在存款只剩下6萬，因為月子中心要花很多錢，才接下出差工作補貼，沒想到回國隔離後她卻非常冷漠，14天隔離期間都是原PO主動打電話給妻子，而她打來的次數是0，因此他下定決心「一定會驗孩子DNA。」

網友看完也紛紛回覆「580萬剩6萬？！你太天真了！」、「盤子…大盤子…行動ATM…回收業者」、「你腦子真的進水了！這樣還能撐到現在，擺明就是把你當盤子了」、「從聘金就知道開口很大，你就要知道了」、「不用浪費檢驗的錢啦…答案很明顯了。五百多萬存到變6萬，省點花了」、「真想看你老婆到底有多美」。

兩性關係 結婚 月子中心 懷孕

延伸閱讀

婚禮前突被準岳母要求簽「契約」 超瞎內容引公憤：仙人跳？

女大生徵婚送「信義區百坪豪宅」 網友驚呼：我不想努力了

16年兄弟結婚！義氣哥包1萬2祝賀 女友怒斥：別當「盤子」

白目新郎邀「前任們」出席婚禮 一女致詞吐驚句全場冒冷汗

相關新聞

男被逼財產全送妻、零用錢一天一百！無理岳家列9條件嫁女兒 網傻眼

情侶交往久了，很多都會走向婚姻關係，但結婚不是一個人的事，還關係到雙方家庭是否能接受，很多問題都需要溝通解決才能完成，有一名網友表示，自己的大學朋友準備和女友結婚，但女方家裡卻洋洋灑灑地開出了9項條件，其他網友看了也驚訝說「這是賣身契約吧？」

婚後存款580萬只剩6萬！男驚覺「綠光罩頂」：一定驗DNA

情侶要進入婚姻關係不簡單，總有些摩擦需要靠溝通解決，互相包容才能走一輩子。有一名男網友指出，和妻子結婚之後，原本的580萬存款被花到剩下6萬元，老婆也日漸冷淡，讓他感到相當心寒，覺得自己根本是「提款機兼回收桶」，他最後也決定「等小孩出生後一定會去驗DNA。」

【家庭小書房】推薦書：《妳離開之後》

作者：泰勒．費德爾著，尤采菲譯。

【晨光幫幫忙】劉昭儀、甘耀明／故事在哪裡？(上)

每個來到地球的孩子，大概都是從父母說的故事來建構對世界的想像，然後漸漸融入地球人的生活；只要進入大人的世界，就要開始學習...

白目新郎邀「前任們」出席婚禮 一女致詞吐驚句全場冒冷汗

一名婚禮主持人日前分享讓他印象深刻的工作經歷，曾有一場婚宴，新郎邀了「前女友們」坐一桌，讓新娘非常不開心，她也偷偷要求主持人在典禮上，請前女友起身發表感言，也許是想讓對方尷尬。沒想到，一名前女友卻語出驚人，讓現場氣氛降到冰點，引發網友熱議。

家事苦主必看 日本生活達人的真情告白：80%的家事都不用做！

你也是包辦全家家事的「苦主」嗎？許多上班族朋友很辛苦，每天趕著上班，下班還要幫全家人整理家務；還有已進入退休階段的樂齡族...

16年兄弟結婚！義氣哥包1萬2祝賀 女友怒斥：別當「盤子」

婚禮紅包是一門學問，不熟的人往往很頭痛到底要包多少錢，但如果包給至親好友通常都不會太吝嗇。一名網友近日表示，認識16年的好友要結婚了，他因為有事無法到場，匯了1萬2000元當紅包祝賀，不料卻惹來女友不滿，覺得原PO被當「盤子（肥羊）」，這也讓該網友直呼，女友不懂男人間的友情，可不是她跟閨密那種「塑料姐妹情」。

「婆婆殺了我」翻版？防媳如防賊 婆婆竟「蛋畫記號」怕被偷

今年8月，一名36歲張姓女子由於不堪婆婆長期言語欺凌，在臉書留下遺言痛訴「我的婆婆殺了我」，最終走上絕路，引起社會一片譁然。近日就有一名人妻分享她的經歷，控訴曾遭到婆婆百般刁難，不僅言語欺負，甚至把家庭日用品畫上記號，簡直把人妻當成賊！

女大生徵婚送「信義區百坪豪宅」 網友驚呼：我不想努力了

如果還沒步入婚姻，你的理想結婚對象需要具備那些條件呢？近日有一名23歲女大生在PTT上徵婚，希望在接下來2到3年內可以結婚。「父母準備了一間信義一百多坪的房子」，強調男方不需奮發向上。文末附上美照更讓不少人驚呼「要求都很合理」、「妹妹我不想努力了」。

【走味關係】有餘

或許，關於「剩」與「餘」的課題，精神大抵出現在每年過年那條不能吃完的魚上，那是世代傳承，潛移默化的食育。

孩童3C成癮 可能是父母愛「滑」惹的禍

低頭滑個不停，孩子手機成癮怎麼辦？專家分析，不少當代家長給小孩手機是為圖個清靜，結果誤讓孩子沉迷，親子也步向疏於溝通的陌...

【女性真心話】我的婆婆殺了我…立法能解救婆媳僵局嗎？

一位張姓女子8月在臉書發文「我的婆婆殺了我」後輕生死亡，自殺前在臉書寫下「三不五時就遭受婆婆的言語霸凌」。此事件引發民眾在公共政策網路參與平台提案「娘家法」和「姻親專法」，分別要求將女性婚後死亡應通知娘家列入警檢驗屍注意事項、禁止姻親干涉婚後雙方當事人等，其中「姻親專法」已過附議門檻，法務部將回應。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。