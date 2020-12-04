白目新郎邀「前任們」出席婚禮 一女致詞吐驚句全場冒冷汗

一名婚禮主持人日前分享讓他印象深刻的工作經歷，曾有一場婚宴，新郎邀了「前女友們」坐一桌，讓新娘非常不開心，她也偷偷要求主持人在典禮上，請前女友起身發表感言，也許是想讓對方尷尬。沒想到，一名前女友卻語出驚人，讓現場氣氛降到冰點，引發網友熱議。

一名自稱婚禮主持人的網友日前在Dcard發文，分享工作時遇到的尷尬情況，他透露，今年11月初曾經主持過一場婚宴，開了一桌「前女友桌」，在事先都沒有告知的情況下，婚禮當天卻突然被新娘要求要做「Cue前女友發表感言」這個橋段。

原PO才發現，原來「前女友桌」是新郎自己想邀請，但其實新娘「很不爽」，因此加碼點人發表感言，原PO被告知這項任務後，也立馬找其中一任前女友，提醒她等等就笑笑帶過、說些祝福的話就好，不要把場面搞得太難看。

不料，前女友的感言讓在場眾人傻眼，「3年前如果他沒有遇到更適合的人，現在在台上的可能是我，但我們可能不會幸福，很高興現在他能找到更適合他的人，恭喜兩位」，此話一出，氣氛直接降到冰點，賓客不知如何做反應，原PO只好硬著頭皮帶頭拍手，也直呼她「真有勇氣的前女友」。

網友們紛紛留言表示，「前女友那段真的是尬爆」、「新郎也太白目了吧」、「我覺得前女友講得蠻好的阿」、「感覺主持人要文武雙全耶，遇到奇怪的要求還要隨機應變」；還有同行分享自己的情況，「我是遇過其它廳的新郎結婚前一天去夜店玩（說是單身派對），結果新娘完全不知情，還是從朋友的標記知道，聽主持人說新娘本來要取消婚禮，結果男方家長說不要取消太難看（中間還有些過程神扯內容），那天我看著新娘穿著漂漂亮亮的龍鳳掛，哭著跑進新娘房」。