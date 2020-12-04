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16年兄弟結婚！義氣哥包1萬2祝賀 女友怒斥：別當「盤子」

聯合新聞網 / 綜合報導
婚禮紅包是一門學問，近日一名男子包給16年好兄弟1萬2，卻惹毛女友，認為他被當成「盤子」，示意圖／Ingimage
婚禮紅包是一門學問，近日一名男子包給16年好兄弟1萬2，卻惹毛女友，認為他被當成「盤子」，示意圖／Ingimage

婚禮紅包是一門學問，不熟的人往往很頭痛到底要包多少錢，但如果包給至親好友通常都不會太吝嗇。一名網友近日表示，認識16年的好友要結婚了，他因為有事無法到場，匯了1萬2000元當紅包祝賀，不料卻惹來女友不滿，覺得原PO被當「盤子（肥羊）」，這也讓該網友直呼，女友不懂男人間的友情，可不是她跟閨密那種「塑料姐妹情」。

一名網友在臉書匿名粉專「靠北女友my girl」發文指出，認識16年的高中好友即將在12月中旬於高雄結婚，但因為年底工作非常忙碌，加上人在台北，原PO無法請假，因此就匯了1萬2000元當紅包，說好過年前再找時間聚一下。

不過，原PO女友認為他被當「盤子」，表示匯個1600元或是不要匯也沒關係，「幹嘛匯這麼多？」這也讓原PO相當生氣，直呼女友根本不懂男人之間的友情，「可不是像她閨密那種塑料姐妹情」，他也說，更何況大家都是頂大碩畢業的，要好好維護關係，因為不知道哪天同學會一飛沖天。

對此，網友紛紛留言，「你的錢怎麼包跟她也沒關係吧？」、「我閨密結婚，我也才包1萬就覺得過意不去了」、「姑且不論利害關係，如果是真正的至交好友，1萬2真的挺剛好」、「（看學歷）是因為互相人脈會相對比較廣，維護好關係有好無壞，算是種投資吧！」

不過也有網友持不同看法，「個人覺得太多，這樣等你結婚人家壓力很大吧」、「太盤了」、「一飛沖天也不會看你禮金，是看你平常的交情」、「看能力吧，真正好朋友不會因為包120或1萬2情誼變了」。

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