「婆婆殺了我」翻版？防媳如防賊 婆婆竟「蛋畫記號」怕被偷

今年8月，一名36歲張姓女子由於不堪婆婆長期言語欺凌，在臉書留下遺言痛訴「我的婆婆殺了我」，最終走上絕路，引起社會一片譁然。近日就有一名人妻分享她的經歷，控訴曾遭到婆婆百般刁難，不僅言語欺負，甚至把家庭日用品畫上記號，簡直把人妻當成賊！

一名人妻在臉書粉專「靠北婆婆2.0」投搞，表示婆婆的觀念相當古板，與丈夫結婚前本打算搬出去住，沒想到婆婆居然上演「一哭二鬧三上吊」的戲碼，最後夫妻倆只好妥協住了下來。沒想到從此之後，原PO每天飽受婆婆的冷言冷語，還在原PO準備物理治療考試時，到處跟人說「她是白癡、智能不足考不上，撿角…」，而原PO丈夫則表示，媽媽應該只是今天心情不好，要她別往心裡去。

直到有一次，家裡有客人拜訪，連客人的爸爸媽媽也有來，結果婆婆卻在外人面前用客語說，「好羨慕你有個會賺錢的媳婦兒，我這個媳婦是白癡，考不到物理治療師執照，整天遊手好閒！」那時原PO聽不懂，只好不斷賣笑，直到客人用國語回應「妳不能這樣說妳的媳婦」，原PO這時才恍然大悟。

不僅如此，從結婚第一天開始，婆婆就把她當成賊，把家裡大大小小的東西，如衛生紙、醬油、洗髮精，甚至冰箱裡的雞蛋、菜等等都「用奇異筆畫上記號」，原PO直呼自己又不是沒存款，這些日常用品也都自己備一份，「誰想用她的東西啊？」

原PO坦言最後終於還是受不了婆婆的行為，婆婆嫌棄她生不出來，竟然還跟兒子說「如果她不能生，就早早離婚吧！」這句話簡直讓原PO氣炸，跟婆婆大吵了一架。

好在，婆婆的百般刁難都被原PO丈夫看在眼裡，不但沒有因此離婚，反而徹底跟婆婆鬧翻，兩人搬家出走，也跟婆婆完全斷絕聯繫。至今已過了5年，兩個孩子也都平安長大，原PO坦言「很佩服當年的忍功，也謝謝當年的豬隊友，他終於長大不是媽寶了！」

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