女大生徵婚送「信義區百坪豪宅」 網友驚呼：我不想努力了

如果還沒步入婚姻，你的理想結婚對象需要具備那些條件呢？近日有一名23歲女大生在PTT上徵婚，希望在接下來2到3年內可以結婚。「父母準備了一間信義一百多坪的房子」，強調男方不需奮發向上。文末附上美照更讓不少人驚呼「要求都很合理」、「妹妹我不想努力了」。

一名23歲的私立女大生，在Alltogether版上發文「如果你不想那麼那麼努力了」尋找對象。文章提到「家裡從事半導體產業」，目前住信義區第一排房價上看2億，顯示出身家應該不凡。且爸媽已準備好一間中正區或信義區破百坪的房子，供他和未來的老公同住，因此不需負擔房貸，只要共同分攤每月約4萬元的管理費即可。

「不會要你奮發向上」，奇怪的工作也可以，只希望每月穩定收入能達到10萬。他形容自己出門相當樸素不追求名牌，一個月生活費也就三、四萬，希望能找到金錢觀差不多的人，減少日後爭吵的機率。

對於婚禮的要求，指定「鑽戒要Harry Winston 或 CHAUMET」，且重量1克拉以上。補充說明並不是故意想凹男方，「你花多少錢買鑽戒送我，我家至少會回你等值的錶+車」。也希望搭配歐洲婚紗加希臘婚禮，費用不會要男方全出，共同分攤「算過大概200-300這樣」。

至於擇偶外在條件，年紀不超過30、身高175、BMI正常、小眼睛更加分。「之前男友身邊沒人說好看的」，希望大家能踴躍寄信。

有網友看了認為「這些要求都很合理」、「不會很嚴苛」；也有部分人覺得邏輯不通，直言不努力哪來的錢買鑽戒和辦婚禮，「月薪10萬正常人不努力也難吧」。

有人翻出該帳號先前發文紀錄，曾提到「老婆家」、「房子買新北」，以及自稱X先生等字眼，引發「創作文」的猜測。對此原PO一概回應先前文章是別人發的，目前這篇文章內句句屬實，若不相信的人可以寄信，會再提供更多證據證明清白，希望大家把重點擺在徵婚內容。