出軌，是每個人都可能遇到的婚姻問題…

人們常常爭論究竟精神出軌嚴重，還是身體出軌比較嚴重？在回答這個問題之前，請先思考一下，在看見本篇文章的標題時，腦中想著的是男人出軌，還是女人出軌呢？

出軌的刻板印象

相信絕大多數的人在看見“出軌”這兩個字時，腦中想著的慣犯絕對是男性。或者是刻板印象地認定男人就是身體出軌，女人則是精神出軌。其實無論哪一種形式的出軌，都代表了婚姻中雙方的溝通出現了問題，與性別並沒有太大關係，而當你被出軌時，絕對會認為是對方的錯，因為這個原本應該最親密的人傷害了你。但從出軌人的立場來看，明知會傷害自己重要的人，他為什麼要這麼做？是不是有什麼他希望可以獲得的需求，長期沒有被滿足，迫使他轉而向外尋找？

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

“理所當然”是感情殺手

人類是很奇妙的生物，我們尋求刺激與新鮮感，但卻又希望在某種規律與安全感之中。婚姻生活尤其在孩子出生之後最容易受到考驗，因為即使我們已經來到二十一世紀，社會依舊期待女人具備母性的光輝，孩子一生出來就應該是開外掛懂得如何照顧一個嬰兒那般，其實不只是男人這麼想，女人在潛意識中也會這麼想！因此有很多家務以及育兒的事情即使沒人要求，女人也總覺得那是自己的“份內工作”。每天為了一個家付出那麼多，女人“理所當然“地覺得自己應該要被男人呵護。而男人呢？同樣地覺得自己為了養活妻小拼命努力，每天為一個家付出那麼多，自己“理所當然”該被女人尊重。在雙方都覺得自己不被理解的情況之下，爭吵越多，出軌的機會就越大。

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出軌是因為性生活不協調？

「無性婚姻」在台灣有日漸增加的情況，無性婚姻是指完全沒有性愛嗎？錯，其實只要一年性愛次數少於10次，就算是無性夫妻了。目前全球無性夫妻比例為20%，而且比例仍在攀升中。其實對很多人來說，有沒有性生活並不是重點，重點是性生活提供了一種被愛、被需要、有吸引力的感覺。這會讓彼此感覺依舊對對方保持吸引力從而增加安全感；但如果雙方在溝通過後發覺自然而然減少性愛的次數，卻並不會因此而感到不安，那這就不會是雙方在陪伴彼此時的重點。不過如果在溝通過後發現彼此的需求不同調，除了可以尋找專業的婚姻諮商師尋求協助外，不妨先停看聽一下：

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1. 停

暫停性愛活動，永遠都不要勉強另外一半配合自己，無論是哪種性別，都有可能在不知不覺中成為加害者。

2. 看

觀察你的另一半，他也許是身體出了問題，或是工作真的壓力很大而毫無心思與你“玩樂”。

3. 聽

傾聽永遠是增進親密感最好的方式！問問他最近是不是遇到困難？或者有什麼困擾？讓對方說話，少表達意見，等待對方詢問自己的意見時再回答，才能讓人有被尊重聆聽的感覺。

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本文擷取自出軌，是每個人都可能遇到的婚姻問題…，由媽咪拜授權轉載