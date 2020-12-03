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公公為了「一支香」飆罵逼離婚 人妻霸氣回：離就離

聯合新聞網 / 綜合報導
公公因為線香點完了，怒飆要他們離婚。 圖／ingimage
公公因為線香點完了，怒飆要他們離婚。 圖／ingimage

情侶間從相識到結婚不容易，進入婚姻後又要面對雙方家庭磨合，婆媳失和的事情也時有所聞，有一名女網友則是抱怨自己公公總愛指派自己很多雜事，誇張的是某一天公公發現線香燒完沒有補上，當場暴怒，逼迫他們離婚，最後原PO受不了，直呼「建議以後大家找孤兒結婚，不然不要結婚，真的太心累了。」

一名女網友在論壇網站「Dcard」發文說，和老公在2014年認識，交往兩年後決定結婚，沒有婆婆，只有公公，婚前只見過一次面，後來老公得到一筆意外之財後，公公開始變得很瘋狂，做了很多不必要的事，不但要早晚敬茶，還有規定祭拜用的大支香和香環不能斷。

原PO說，公公每天都會叫他們做東做西，初一要準備九菜一湯，初十五要準備餅乾水果，有次公公出門了，他們去買拜拜東西，結果公公回來後，發現大支香沒了，整個大抓狂，當場要她和老公離婚，原PO認為自己很委屈，出去也是買公公交代的用品，況且香可以在點「有必要大發雷霆？」

事後原PO也氣到打電話給爸媽，請他們來幫忙載行李，回嗆公公「離婚就離婚，以為很稀罕是不是？」，她也建議大家「建議以後大家找孤兒結婚，不然不要結婚，真的太心累了。」

網友看了也熱烈回應「難怪妳都沒提妳老公，離離也好，看他老了他爸會不會推他出去曬太陽」、「趁沒有小孩離一離，佩服你的勇氣啊，見一次公公就敢結婚」、「政治或宗教太迷信的通常都不好相處啊...」、「離得好！！沒有必要委屈自己」、「每個公婆鬼故事裡都有一個蒸發的老公。」

不過也有人說「題外話，原po公公之所以那麼生氣，是因為香熄了等同斷香火，神明桌沒人看顧，這麼重要的事都不上心，家族怎麼興旺，確實啦，一炷香熄掉不會造成什麼實質上損失，原po覺得公公在無理取鬧，有時候就換位思考一下而已，就雙方決定而已，誰都強求不了誰。」

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