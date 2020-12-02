婚禮前突被準岳母要求簽「契約」 超瞎內容引公憤：仙人跳？

一名準新郎日前到女友家吃飯，卻被準岳母要求簽下「婚後財產同意契約」，要求他婚後每個月薪水都要拿出2萬元「孝敬」，還說買房由夫妻共有，但房貸由男方全數負責，如果離婚，男方要放棄房子所有權。超不合理的要求，讓準新郎、網友們全看傻，直呼「是不是碰上詐騙集團？」

一名網友日前在匿名粉專「靠北女友2.0」發文指出，剩下一個月要結婚，去女友家吃飯的時候，女友媽媽卻突然拿了一張彩色的「婚後財產同意契約」要他簽，不過原PO仔細看完契約內容後，直呼超傻眼。

原PO指出，準岳母拿給他的契約內容包含3點：

1.婚後XXX每月薪水2萬孝敬女方的父母

2.買房只能用夫妻共有，房貸男方全數負責

3.若離婚，男方XXX放棄房子所有權

由於當下太震撼，原PO詢問能不能給他點時間考慮，準岳母就向他表示沒關係，「等主桌我會請主證人用正式書面給你」，她也說，雖然知道這項契約可能會讓原PO感到不舒服，但真的很怕女兒遇到不負責任的男人。

傻眼的原PO於是向網友抱怨「我是遇到詐騙集團？」他說喜帖、餅、場地、車什麼都選好了，「是在演偶像劇還是八點檔？」他也說，若結婚當天真的拿出來叫自己簽，他會在30桌、所有人面前撕掉。

對此，網友紛紛表示，「怎麼好像在賣女兒啊？退婚吧！」、「支持婚禮當場撕，記得上影片」、「說怕女兒遇到不負責任的男人，別人爸媽就不怕兒子遇到不負責任，把他們兒子吞吃了的女人？」、「有這種準岳母，註定是不幸福婚姻的因子」、「感覺像母女檔仙人跳」、「很明顯岳母不是財經專業，沒寫清楚每年按 GDP 調整」、「她兒子最好也比照辦理」。