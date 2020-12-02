月薪3萬全給妻 男被預告「抽15K」給小舅繳車貸：家人別計較

一名月薪3萬元的網友指出，平常薪水一拿到都交給老婆，自己只拿微薄零用金，但老婆竟從中拿1萬5000元給弟弟「繳車貸」，還要他不要計較，大家都是一家人。對此，網友紛紛認為這種行為很自私，甚至還勸他放生，「離婚辦一辦吧！」

一名網友今（2）日在臉書社團「爆怨2公社」指出，每個月薪水3萬元交給老婆，他只拿1000元當零用金，結果老婆昨天說每個月要從中拿1萬5000元給弟弟繳車貸，反正都是一家人不要計較，可是原PO表示，自己騎的都只是破摩托車而已。

網友紛紛表示，「弟弟是不會自己繳嗎？」、「你老婆還缺弟弟嗎？」、「姐姐，我不想努力了」、「開始不要老實3萬元全部上繳，偷偷留一點私房錢給自己吧！」、「你買個房子跟弟弟要房貸，反正都是一家人不要計較」、「那是不是下次你可以給老婆1000就好，其他就說拿去給父母，反正都是一家人不要計較，真心覺得給弟弟真的很自私」。

還有網友勸原PO放生，「離婚辦一辦吧，餓死自己爽他人」、「感覺她不怎麼愛你，只是為了錢而已」；也有網友提出疑問，「剩下14000真能養活家人？」、「很好奇老婆有工作嗎？3萬扣掉日常生活開支，就所剩無幾，還免費送1萬5給弟弟，剩1萬4要怎麼活？吃土嗎？」不過原PO並未回應。