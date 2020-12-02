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女友賺10萬堅持自己買房 男月收3萬5心寒曝「沒保障」遭狠酸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名月收3萬5的男網友發文抱怨自己的女友月收10萬，卻堅持要自己買房，不願共同持有，這讓他直呼心寒「我單親沒保障」，反而引來網友一片罵聲。圖片來源／ingimage
一名月收3萬5的男網友發文抱怨自己的女友月收10萬，卻堅持要自己買房，不願共同持有，這讓他直呼心寒「我單親沒保障」，反而引來網友一片罵聲。圖片來源／ingimage

許多情侶走到結婚這一步都會開始考慮買房，卻也時常聽聞2人為了「登記在誰的名下」而爭執。日前就有一名男網友分享，自己的薪水不如女友多，而女友堅持買房要登記在她的名下，這讓原PO相當心寒，認為女友根本不愛他，不少網友看了都不禁直呼「是你自己自卑心作祟！」

原PO在臉書「靠北女友my girl」粉專發文，他表示自己擔任維修員，平均月收落在3萬至3萬5，而女友是超強業務員，月收高達6萬至10萬元；兩人在一起3年了，目前開始規劃結婚買房，但卻為了買房登記在誰名下而起爭執，女友認為房子要登記在她名下才有保障，但原PO也反駁，「我們兩個都是單親，她有保障那我呢？我也沒有保障吧？哪天吵架她不爽把我趕出家門怎麼辦？」

女友表示她自己買房就好，堅持不共同持有房產，這讓原PO心寒直呼「她沒有把我納入她未來的人生裡，就因為我賺的比她少就看不起我？」原PO質疑女友根本沒那麼愛他，「她怕的，我也怕啊，目前沒有繼續討論了，只要一討論就會吵架！」

不過，不少網友看完後反而狠酸原PO，「故意不說是誰出錢是不是自卑？」、「自卑心作祟囉～」、「她值得更好的，薪水低沒關係，但是沒志氣也不是這樣的」、「我倒覺得是你自卑心作祟，她說沒共識的話就她自己買就好，有什麼問題嗎？」

一名月收3萬5的男網友發文抱怨自己的女友月收10萬，卻堅持要自己買房，不願共同持有，這讓他直呼心寒「我單親沒保障」，反而引來網友一片罵聲。圖擷自靠北女友my girl。
一名月收3萬5的男網友發文抱怨自己的女友月收10萬，卻堅持要自己買房，不願共同持有，這讓他直呼心寒「我單親沒保障」，反而引來網友一片罵聲。圖擷自靠北女友my girl。

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