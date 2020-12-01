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男網友送iPhone 12給女友後他就被分手 網虧：先綠了才送的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友遭女友「和平分手」，但日後卻發現女友早在分手前就認識一名陌生男子，該男將「iPhone 12 Pro Max」免費送給女友，讓原PO直覺事情不單純。示意圖／ingimage
一名男網友遭女友「和平分手」，但日後卻發現女友早在分手前就認識一名陌生男子，該男將「iPhone 12 Pro Max」免費送給女友，讓原PO直覺事情不單純。示意圖／ingimage

免錢的最貴？一名男網友在網上發文透露，女友以「感情淡了」為由向他提出分手，2人也和平結束戀情，但沒想到他卻發現女友在分手前就跟一名男網友私下見面，甚至還收了對方送的「iPhone 12 Pro Max」，對方更稱是業務回饋給他的手機，因為用不到就送給她，這讓原PO直覺有異，對女友好言相勸反而慘遭分手，貼文也引起網友熱議。

原PO在PTT男女板發文透露自己最近跟交往3年的女友分手了，女友雖然以「感情淡了」提出和平分手，但原PO卻也發現女友早在分手1個月前就認識了一名男網友，她與這名男網友不僅在2人交往期間私下見面，「男網友還送她一支iPhone 12 Pro Max」。

詭異的是，這名男網友說詞反覆，一下說這支手機是保險業務回饋送的手機，一下又說是在官網搶購的，原PO告知女友這支手機不單純，不應該隨便收禮，女友卻認為「這是我的交友自由，管不著我」，2人最終撕破臉。

原PO相當好奇「認識不到1個月就送iPhine 12 Pro Max的人是單純的嗎？」不少網友看後不禁感嘆，「看起來是先綠才送」、「她要收你擋得住嗎？」、「笑死，1支i12就被把走」、「免錢的最貴，反正她自己承擔」、「就算她真的就是跟他沒有什麼，會這樣白白收上萬塊的禮物的人到底什麼德性」。

PTT 情侶 分手 iPhone 12

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