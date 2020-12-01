小四生被告白回信「一段話」婉拒 網大讚：這情商太高

感情問題怎樣才能好好處理？近來恐怖情人引發的社會案件令人畏懼，因此不少人提議「情感教育」似乎應從小教育起。台灣性別平等教育協會就在臉書貼出一封國小4年級學生寫的告白信及拒絕信，內容展現出小小年紀的高EQ，讓不少網友大讚「好有風度！」

台灣性別平等教育協會日前在臉書粉專分享國小生的告白情書，一封用歪斜字體寫下的內容「我想跟你說『我喜歡你』，你不要嚇到囉！你也先不要害怕！因為這只是我自己的想法，首先我很喜歡你的幽默感，也喜歡你貼心又主動的那一面，雖然你有時太著迷在電動上面了，但你總是一直在我身邊，讓我感到很溫暖」、「我已經愛你愛久了，我覺得你很優秀，你永遠是我最好的朋友，我願意為你做所有事，我永遠都愛你，我永遠都會保護你，我只愛你一人，所以請你跟我交往，就算你不喜歡我，我們也還是好朋友，我不會強迫你」。

而拒絕信上寫著，「我很抱歉沒辦法跟你交往，我們還是當朋友就好了，希望你不要太傷心，我很開心有人欣賞我，我會好好珍惜你的心意，謝謝你」、「雖然無法與妳在一起，但是能有這麼一次經驗，我真的很開心，至少我們可以當朋友，不用那麼在意。妳的眼光很好，我的優點一下子就被妳看穿了，那封情書，是我美好的回憶」。

許多網友看完這些告白信及拒絕信，不禁被孩童的純真大大感動，有人就發現書信都以「妳不喜歡我沒關心」、「我不會強迫你」的口吻書寫，高EQ情商讓不少網友大讚，「不傷和氣，很有誠意、格調的回覆」、「看到床前明月光笑出來，太可愛了啦！」、「好有意義，好感動！」

國小四年級學生寫下告白情書及拒絕信，展現超高EQ，獲得網友們大大讚賞。圖擷自 台灣性別平等教育協會