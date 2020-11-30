陪女友照超音波！媽致電勸阻「別墮胎」 他無奈曝真相網笑瘋

真的誤會大了！近日一名男子陪同女友去大醫院做超音波檢查，沒想到媽媽得知此事後，竟焦急地打給兒子說「千萬不要墮胎」，讓他當場哭笑不得，貼文掀起網友熱烈回應。

原PO在「Dcard」分享這則趣事，因為女友耳朵後面突然腫起來，因此預約大醫院的門診照超音波檢查，後來跟家人提起此事，結果出門當天媽媽打電話說「如果懷孕了就不要墮胎」，原PO聽完滿頭問號，立刻跟媽媽解釋事情緣由。

原以為誤會就此結束，沒想到媽媽放心不下，途中又傳關心訊息「如果有懷孕就生下來，我們會幫忙」，無奈之下他只好傳了一張耳鼻喉科的門診照片，來證明自己不是去醫院看婦產科，同時不禁搖頭笑說「我媽是多不相信我這個兒子」。

貼文一出，網友留言回應，「媽媽一定很想抱孫，請不要讓她失望」、「笑死，媽媽第2次還強調一下」、「促進生育率的好媽媽」、「散播歡樂散播愛」、「哈哈，耳朵懷孕你沒聽過嘛！」、「媽媽：想你當年也是在耳鼻喉科被發現的」。