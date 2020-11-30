不生小孩沒價值？她心酸曝婆婆罵她「四大金句」惹怒全網

傳統觀念中，長大成人後就須結婚生子，尤其必須生下男丁才可傳宗接代，雖然這種觀念在現代已逐漸被屏棄，不過仍有網友為此所苦。有網友表示，由於她被診斷為不孕，結婚8年來不斷被婆婆嫌棄，婆婆甚至向她嗆出四大金句，狂罵「女人沒生小孩沒價值」，讓網友氣瘋直言「快離婚」。

有網友在臉書社團靠北婆婆2.0發文表示，她結婚8年，被診斷為不孕症，在還沒成功懷孕前，無論她有多麼努力，先生的家人都覺得她不夠努力，且她的先生是家中獨子，但她卻無法懷孕，讓婆婆不斷謾罵她。

她表示，新婚一周內，婆婆就對她說「太太是來服侍先生的」，她質疑，婆婆一番話等於「我的寶貝兒子是皇帝，下班就要好好休息。而媳婦是奴婢，不只要有工作，下班還要煮飯洗碗、打包一切家事」。

她表示，結婚8年來婆婆經常對她言語攻擊，四大「驚世明訓」包括「早知道你不會生，我就不會答應我兒子娶你」、「女人沒生孩子是沒價值的」、「那個xxx比你們慢結婚，小孩都2個了」、「那個xxx的小孩都唸x年級了」。

其他網友聽完也相當生氣，留言「打從聽到太太是來服侍先生的我可能就想離婚了吧」、「如果是我女兒，我一星期內就會勸她該逃了」、「這種婆婆真的無腦，沒有常識知識的社會老人」、「老公家人跟你說這種話，老公都在幹嘛？」

有求子經驗的網友留言「天啊！我的婆婆也跟我說過一樣的話！我也是求子求的身心很累，真的是有這樣的經歷才能懂」、「以為是我們不想生嗎？已經在努力了，不然還想怎樣，藥我吃，針我打，傷身又傷心也傷錢，不知道別人的痛就給我閉嘴！」