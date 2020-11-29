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精力旺盛！老公每晚都要 人妻崩潰喊「好害怕關燈那一刻」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻PO文抱怨，自己生完小孩後，變得很討厭性愛，但老公卻每晚都想要。示意圖／ingimage
一名人妻PO文抱怨，自己生完小孩後，變得很討厭性愛，但老公卻每晚都想要。示意圖／ingimage

性生活是讓夫妻彼此感情升溫的小情趣，不過近日一名人妻抱怨，自己生完小孩後，變得很討厭性愛，但老公卻每晚都想要，讓她直呼「每天都好害怕關燈那一刻」，貼文立刻引起網友熱議。

該名女網友在臉書「靠北老公2.0」PO文表示，自從生完小孩後，就很討厭性愛，完全不想被碰，但老公每天晚上都在討，「討不到就生氣轉身不理人、不說話，直到隔天下班，然後晚上又繼續討，無限輪迴」。

原PO透露，每周至少會和老公「恩愛」1到2次，但他卻每天都在問，「我快瘋了，每天都好害怕關燈那一刻，我搞不懂到底是多想要？自己解決一下很難嗎？」更坦言「每次這樣就好想離婚，生完後不知道多愛月經來，每個月最清閒的7天」。

文章曝光後，網友紛紛留言「當他不想討了，妳就又擔心有小三了」、「一個禮拜1~2次，已經是很不錯的頻率了，老公該檢討」、「建議離婚，真的，不然他往外找，妳也受不了，離了都好」、「這是每個媽媽生育完都會面臨的問題」、「妳老公跟妳之間只剩性愛嗎？一定會無感的，他根本沒有感動到妳，是心理的問題」。

還有網友建議，「溝通吧，妳是他唯一的女人，他只能找妳要，所以溝通看要一個禮拜幾次，婚姻需要體諒包容互相還有愛」、「妳要跟他說清楚講明白，要說明白妳的身心狀況」。

性愛 夫妻

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