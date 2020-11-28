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告白一年半對方始終沒回應「每天以淚洗面」網看內容嚇翻

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友傳訊息給心儀對象告白，內容卻讓其他人看了嚇壞。 圖／ingimage
男網友傳訊息給心儀對象告白，內容卻讓其他人看了嚇壞。 圖／ingimage

面對喜歡的女生到底要怎麼告白，這個問題總是讓不少男性想破頭，納悶到底要出什麼招才能讓成功率大增。有一名男網友表示，去年向心儀對象告白後，一年半過去了，對方始終沒有回應，他表示每天都「以淚洗面」，想過收回訊息，但又怕對方錯過，不過網友看了他訊息內容嚇死「你等一輩子都不會有消息的。」

男網友在論壇網站「Dcard」發文，他表示一年前和心儀對象告白，但是至今都沒有得到對方回應，每天都在掙扎要不要收回訊息，可是又怕她哪天會突然已讀，不小心會錯過，每天都在「以淚洗面」，好難過。

可以看到他傳的訊息內容寫著「我喜歡你，雖然我們認識的時間不長，可是我真的真的好喜歡你，我無時無刻都想把你佔有，融為一體...你可以答應做我的女朋友嗎，我等你的回覆。」

網友看完他傳的訊息後嚇壞「難怪等一年會沒有消息，你可以等一輩子也是沒有消息的。你裡面有兩句女生看到就會怕了。而且還「融為一體」耶你以為是七龍珠合體喔。」、「第四句第五句女生看了嚇到吧..」、「你要不要先確認自己有沒有被封鎖。」、「這應該是殺人預告。」

有人也提醒他「超過24小時就不能收回了，你想收也收不了」、「你知道訊息過一天還是兩天之後就不能收回了嗎？_？」、「笑死，而且你也沒辦法收回，訊息告白多沒誠意，直接去跟他講了啦，但結果應該也很清楚」、「實並沒有批評你的意思，但你的用字遣詞有些過了。」

兩性關係 告白

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