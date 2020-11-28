養老公11年！人妻心寒「放我一馬」求離婚 婆婆冷回：拿出妳碩士智慧

要從情侶走到夫妻不容易，成為夫妻後又要經歷其他生活上的考驗及壓力，雙方都要付出心力，才能共同撐住一個家。最近有一名人妻發文訴苦，結婚11年了，老公工作不穩定，孩子都自己養，根本無法承擔壓力及責任，實在受不了想離婚時，婆婆竟冷血的回應「拿出妳碩士生的處事智慧」，讓她很傻眼又很無奈。

一名人妻在臉書「靠北老公2.0」發文說，和老公結婚11年了，剛結婚為了讓他安心找自己想要的工作，承諾會一肩扛下經濟，讓他無後顧之憂，沒想到這一承諾就成了無底深淵，擺脫不了惡性循環，包含生小孩都是一個人養，老公前前後後年資總和大約只有三到四年，經濟能力相當不穩定。

人妻過了這麼多年，坦白心裡看不到未來，也受不了一個男人無法承受壓力和責任，已經想要離婚求去，沒想到提到這個想法的時候，婆婆要她顧全孩子成長，要保有一個完整健全的家，甚至要她「拿出一個碩士生的處事智慧」，她百思不得其解「這跟學歷有關？」。人妻也表示已經忍了11年，一點都不願意到了50歲還在賺錢養「老公」，求去的人也是鼓足了勇氣才下的決定「堅決放手也請放我一馬。」

其他網友看了也紛紛回應「婆家當然說要妳顧全，不然就變成她們要養兒子。這比AA制更悲傷⋯」、「我的底線是不養老公，所以你好好考慮清楚」、「太離譜，吃軟飯」、「如果他是家庭主夫，家事都他包，小孩都他顧，這就沒啥問題，如果他什麼都不是，你趕快離婚⋯。」

但也有人認為「我覺得女人可以養家是很好的事，家事和照顧小孩方面可以交給老公，跟老公好好溝通，但如果還是無法接受，那就離婚」、「如果你能力夠養ㄧ個家，為什麼不可以？如果不能忍受，那妳該知道現在男性的壓力有多大...。」