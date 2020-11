專訪鄒開蓮：人生太精彩了，我無法幫我的孩子決定

專訪鄒開蓮下篇,她談家庭相處,談養育子女,也談夫妻相處,她說如果可以,想創造一個讓女人不害怕生小孩的環境。

鄒開蓮今年五十五,是Verizon Media國際事業董事總經理,主管美加市場外的其他全球市場營運,她也是兩個孩子的媽,今年女兒初入職場,她則入行將近三十餘年,她笑著說,女兒終於知道媽媽有用了。

訪談下半場,聊到作為母親,話匣子大開——說實話,太少高階職場女性經理人,願意把這一切攤開來談,談怎麼在職場與家庭之餘也保有自己的時間(metime)與伴侶時間(wetime),談身為母親偶爾襲來的愧疚感,談女性有沒有除了「必須選擇/犧牲」以外的方法。

她說,是,確實一天二十四小時,沒辦法時時刻刻陪伴孩子,但她更希望孩子感覺得到的,是媽媽那個持續都在的愛吧。

我想創造一個不害怕生小孩的環境

我們談現代許多女性,是很怕生小孩的。

鄒開蓮點點頭,「我知道很多人想到生小孩,想到的其實都是,生小孩對我個人沒有加分,或是想到的全都是犧牲。」

她話鋒一轉,「可是我想說的是,成為一個媽媽,是我一生中最棒的決定。說真的,我也懷疑過,真的好嗎?我為什麼要放棄這麼多自由?」她舉重若輕,「成為一個媽媽,我才知道我學到多少,因為我是一個媽媽,我知道我更可以是一個更好的領導者.」

鄒開蓮40歲再婚,41歲生孩,在計劃之內。「我那時候還有點傳統想法,想說『我是不是過了要生』的年紀啦,結果生產過程非常順利,我很幸運。」她說看到很多優秀女性擔心生小孩,害怕有剝奪感,恐懼遺失自由,像看到曾經的自己。

「我在想,要怎麼創造一個不害怕生小孩的環境,不要擔心面臨家庭與事業『二選一』的環境,天啊,二選一真的太落伍了,對不對。」時代變化很快速,鄒開蓮說,Verizon Media的CEO不過才 39 歲,未來世界是這樣,年輕世代掌權,我們必須一起回答一個重要問題——如何支持一個人,讓工作成為他生命中豐富而重要的一部分,而不是吃掉他所有人生。

包含怎麼讓想擁有家庭,孕育小孩的女性不再害怕。她說對了,「我不覺得每個人都必須結婚生小孩,也不是說生了小孩,才是完整的女性經驗,不是這樣的,而是如果你有機會,這是很美的經驗。」

問她做媽媽是什麼感覺,她說很難形容啊,大概就像頓悟那樣的生命經驗,「當你真的經歷了,你也知道自己完完全全不同了 (When you are one, you know your life is completely different.)」 她說自己有個同事,工作上也是完全的控制狂,生完孩子,看到孩子那一秒心就融化了,「她跟我說,很多事情,從生了孩子那個點開始不一樣。」

或許也很像這樣,新生命降生,既有的生命,也跟著有了轉化。

我女兒跟我說,媽,不要這麼辛苦

鄒開蓮有問必答,於是我們再問了個經典問題。許多職場母親都曾因為職涯忙碌,而對家庭或孩子有「愧疚感」,你有過類似情緒嗎?你是怎麼看待這樣的「愧疚感」?

「我知道自己無法做全職媽媽,如果問我,會不會有愧疚感,誠實地說,我會,真的會。比方說,我家找了個阿姨煮飯,阿姨會拍這樣的照片給我——一個小孩在餐桌前,一個人吃飯,我看到的時候,當然也有心疼。」她語氣裡有點酸酸的,「可是,我其實相信的事,只要我真心愛他,我的孩子可以是一個很健康的孩子。」

她常想一個問題,我的孩子對媽媽最鮮明的記憶是什麼?「我會一直想,我要怎麼提供溫暖的記憶給孩子。比方說,拉著他們,抱抱他們,用我的方法讓孩子知道,我很愛他。」

當媽媽是恆常練習,她最初看孩子作業差點抓狂,拼命想給建議跟解法,「我就想說,上面不是過去式已經學過了嗎,下面也要記得啊。後來發現,我變成很讓人討厭的媽媽。我就覺得,有些事情必須放手。」後來,她把自己定位成給孩子找資源的人,不帶評價的,陪孩子去學習,去經驗,去開創。

兒子喜歡動漫,她就找身邊專家陪孩子聊聊,「孩子有什麼想理解的,我們就保持開放,給他們資源。」今年母親節,她收到女兒寫的卡片,裡面是簡簡單單的,「媽咪,你做得很好,不要這麼辛苦。」

紙短情長,大抵是說,媽媽,你已經非常好了,你給了我們充滿愛的環境,而在愛裡,人是沒有懼怕的。

我的時間,我們的時間 metime& wetime

工作盡心盡力,也享受當媽身份,那有自己的時間(metime)嗎?Rose 坦白,自己的時間不夠。通常是早晨,借遛狗之名,跟自己相處,沿社區走路,power walk,有點坡度,有點喘的閒暇時光,讓她很享受,啊,連metime都有workout 之嫌。

她說,除了自己的時間,伴侶間也需要屬於兩人的時間 (wetime) 啊。她舉例,上週老公生日,她請了一天假,兩個人過了尋常一天:逛咖啡店、打球、從建國南路一路走到中山北路,才發現,原來兩個人從來沒一起走過這些巷弄,超好玩。「我們其實都超需要自己的時間,不需要開這麼多的會。」她露出慧黠的笑。

夫妻兩人感情好,關於經營婚姻關係,有沒有什麼過來人經驗分享?

她笑說,自己是很急的人,有沒有衝突,常常有衝突啊。會意見不合,也會因為認為對方沒聽懂,而聲音大聲,都會的,很正常。

「聖經上說,不可含怒到日落,我們都是基督徒,有些時候,事情過不去,我們想和解,最好的方法,就是一起禱告。」有時候真是這樣,嘗試說服彼此,已不可得,不如憑藉共同信仰,「通常禱告完,我們氣消至少八成,你會反省到,自己一定也有問題。人在爭執跟壓力中,很容易看到別人的問題,但是這個靜下來的過程,會很快地看到,我唯一能控制跟改變的,就是我自己。」

很實用,如果有共同的價值觀,也會練習不是永遠在挑對方的毛病。鄒開蓮說,有其他伴侶朋友也很重要,大家彼此交換,生活上的經驗,無非我們都是在練習著,怎麼做一個家庭裡面更好的成員。

人生太精彩了,我無法幫他決定

「你的孩子不是你的,他們是『生命』的子女,是生命自身的渴望。 他們經你而生,但非出自於你,他們雖然和你在一起,卻不屬於你。你可以給他們愛,但別把你的思想也給他們,因為他們有自己的思想。」——紀伯倫《孩子》

鄒開蓮說,自己常禱告上帝,說這孩子是你的,自己不過代養,我想起紀伯倫。

「如果我們退後一步看,人生真不是國中、高中、大學念哪裡決定的,人生很長,很豐厚,到了一定年齡回頭看,其實不過都是過程。」她說,自己越來越重視給孩子的價值觀,「我希望我的孩子相信,爸媽在任何情況下,都會支持他。而人生這麼長,終有一天,爸媽只能扶持到一個地方。」不是藉口啊,她笑著說,真是因為「人生太精彩了,我肯定無法幫他決定。」

那麼做爸媽的壓力呢,鄒開蓮說,標準不要設這麼高,又不是在看電影,「兩個人要怎麼分擔工作,怎麼照顧孩子,是重要的雙邊議題,也是共同要努力的事情。這個過程常有蠟燭多頭燒的感覺,所以,記得給自己多一點肯定,少一點壓力,眼光一旦負面,就看見都是問題,會把自己逼瘋的。」

已經做得很好了,那麼記得拍拍自己的肩膀,摸摸自己的頭吧。

她說,人生最棒的事情,就是 you never know.

對啊,You never know, 說真的,人生真也不是爬樓梯,不是只有線性的向上爬或向下滑,人生有的是選擇,鄒開蓮如是說。

鄒開蓮將擔任 2020 第四屆全球女性影響力論壇講者,今年主題「行動!點亮多元共融的未來!」2020 或許灰暗,邀請你來現場聽鄒開蓮的故事,與超過 350 位參加者,練習點亮自己,照亮世界,找回活出自己的方法與力量!

【推薦閱讀】

專訪鄒開蓮:做一個領導者,真實就好

【丁菱娟專欄】讓自己快樂不是罪惡!拒絕做完美女超人

拍同志接吻照被辱罵 英攝影師:會繼續拍下去

本文由女人迷授權,原文連結請點

專訪鄒開蓮:人生太精彩了,我無法幫我的孩子決定