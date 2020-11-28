快訊

又狂增9例新冠境外移入！ 指揮中心下午2時說明

直播／看不到的症狀才致命 名醫：這五類族群易傷肺急又快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專訪鄒開蓮：人生太精彩了 我無法幫我的孩子決定

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
鄒開蓮點點頭，「我知道很多人想到生小孩，想到的其實都是，生小孩對我個人沒有加分，或是想到的全都是犧牲。」女人迷提供
鄒開蓮點點頭，「我知道很多人想到生小孩，想到的其實都是，生小孩對我個人沒有加分，或是想到的全都是犧牲。」女人迷提供

專訪鄒開蓮下篇，她談家庭相處，談養育子女，也談夫妻相處，她說如果可以，想創造一個讓女人不害怕生小孩的環境。

鄒開蓮今年五十五，是Verizon Media國際事業董事總經理，主管美加市場外的其他全球市場營運，她也是兩個孩子的媽，今年女兒初入職場，她則入行將近三十餘年，她笑著說，女兒終於知道媽媽有用了。

訪談下半場，聊到作為母親，話匣子大開——說實話，太少高階職場女性經理人，願意把這一切攤開來談，談怎麼在職場與家庭之餘也保有自己的時間（metime）與伴侶時間（wetime），談身為母親偶爾襲來的愧疚感，談女性有沒有除了「必須選擇／犧牲」以外的方法。

她說，是，確實一天二十四小時，沒辦法時時刻刻陪伴孩子，但她更希望孩子感覺得到的，是媽媽那個持續都在的愛吧。

我想創造一個不害怕生小孩的環境

我們談現代許多女性，是很怕生小孩的。

鄒開蓮點點頭，「我知道很多人想到生小孩，想到的其實都是，生小孩對我個人沒有加分，或是想到的全都是犧牲。」

她話鋒一轉，「可是我想說的是，成為一個媽媽，是我一生中最棒的決定。說真的，我也懷疑過，真的好嗎？我為什麼要放棄這麼多自由？」她舉重若輕，「成為一個媽媽，我才知道我學到多少，因為我是一個媽媽，我知道我更可以是一個更好的領導者.」

鄒開蓮40歲再婚，41歲生孩，在計劃之內。「我那時候還有點傳統想法，想說『我是不是過了要生』的年紀啦，結果生產過程非常順利，我很幸運。」她說看到很多優秀女性擔心生小孩，害怕有剝奪感，恐懼遺失自由，像看到曾經的自己。

「我在想，要怎麼創造一個不害怕生小孩的環境，不要擔心面臨家庭與事業『二選一』的環境，天啊，二選一真的太落伍了，對不對。」時代變化很快速，鄒開蓮說，Verizon Media的CEO不過才 39 歲，未來世界是這樣，年輕世代掌權，我們必須一起回答一個重要問題——如何支持一個人，讓工作成為他生命中豐富而重要的一部分，而不是吃掉他所有人生。

包含怎麼讓想擁有家庭，孕育小孩的女性不再害怕。她說對了，「我不覺得每個人都必須結婚生小孩，也不是說生了小孩，才是完整的女性經驗，不是這樣的，而是如果你有機會，這是很美的經驗。」

問她做媽媽是什麼感覺，她說很難形容啊，大概就像頓悟那樣的生命經驗，「當你真的經歷了，你也知道自己完完全全不同了 (When you are one, you know your life is completely different.)」 她說自己有個同事，工作上也是完全的控制狂，生完孩子，看到孩子那一秒心就融化了，「她跟我說，很多事情，從生了孩子那個點開始不一樣。」

或許也很像這樣，新生命降生，既有的生命，也跟著有了轉化。

我女兒跟我說，媽，不要這麼辛苦

鄒開蓮有問必答，於是我們再問了個經典問題。許多職場母親都曾因為職涯忙碌，而對家庭或孩子有「愧疚感」，你有過類似情緒嗎？你是怎麼看待這樣的「愧疚感」？

「我知道自己無法做全職媽媽，如果問我，會不會有愧疚感，誠實地說，我會，真的會。比方說，我家找了個阿姨煮飯，阿姨會拍這樣的照片給我——一個小孩在餐桌前，一個人吃飯，我看到的時候，當然也有心疼。」她語氣裡有點酸酸的，「可是，我其實相信的事，只要我真心愛他，我的孩子可以是一個很健康的孩子。」

她常想一個問題，我的孩子對媽媽最鮮明的記憶是什麼？「我會一直想，我要怎麼提供溫暖的記憶給孩子。比方說，拉著他們，抱抱他們，用我的方法讓孩子知道，我很愛他。」

當媽媽是恆常練習，她最初看孩子作業差點抓狂，拼命想給建議跟解法，「我就想說，上面不是過去式已經學過了嗎，下面也要記得啊。後來發現，我變成很讓人討厭的媽媽。我就覺得，有些事情必須放手。」後來，她把自己定位成給孩子找資源的人，不帶評價的，陪孩子去學習，去經驗，去開創。

兒子喜歡動漫，她就找身邊專家陪孩子聊聊，「孩子有什麼想理解的，我們就保持開放，給他們資源。」今年母親節，她收到女兒寫的卡片，裡面是簡簡單單的，「媽咪，你做得很好，不要這麼辛苦。」

紙短情長，大抵是說，媽媽，你已經非常好了，你給了我們充滿愛的環境，而在愛裡，人是沒有懼怕的。

我的時間，我們的時間 metime& wetime

工作盡心盡力，也享受當媽身份，那有自己的時間（metime）嗎？Rose 坦白，自己的時間不夠。通常是早晨，借遛狗之名，跟自己相處，沿社區走路，power walk，有點坡度，有點喘的閒暇時光，讓她很享受，啊，連metime都有workout 之嫌。

她說，除了自己的時間，伴侶間也需要屬於兩人的時間 (wetime) 啊。她舉例，上週老公生日，她請了一天假，兩個人過了尋常一天：逛咖啡店、打球、從建國南路一路走到中山北路，才發現，原來兩個人從來沒一起走過這些巷弄，超好玩。「我們其實都超需要自己的時間，不需要開這麼多的會。」她露出慧黠的笑。

夫妻兩人感情好，關於經營婚姻關係，有沒有什麼過來人經驗分享？

她笑說，自己是很急的人，有沒有衝突，常常有衝突啊。會意見不合，也會因為認為對方沒聽懂，而聲音大聲，都會的，很正常。

「聖經上說，不可含怒到日落，我們都是基督徒，有些時候，事情過不去，我們想和解，最好的方法，就是一起禱告。」有時候真是這樣，嘗試說服彼此，已不可得，不如憑藉共同信仰，「通常禱告完，我們氣消至少八成，你會反省到，自己一定也有問題。人在爭執跟壓力中，很容易看到別人的問題，但是這個靜下來的過程，會很快地看到，我唯一能控制跟改變的，就是我自己。」

很實用，如果有共同的價值觀，也會練習不是永遠在挑對方的毛病。鄒開蓮說，有其他伴侶朋友也很重要，大家彼此交換，生活上的經驗，無非我們都是在練習著，怎麼做一個家庭裡面更好的成員。

人生太精彩了，我無法幫他決定

「你的孩子不是你的，他們是『生命』的子女，是生命自身的渴望。 他們經你而生，但非出自於你，他們雖然和你在一起，卻不屬於你。你可以給他們愛，但別把你的思想也給他們，因為他們有自己的思想。」——紀伯倫《孩子》

鄒開蓮說，自己常禱告上帝，說這孩子是你的，自己不過代養，我想起紀伯倫。

「如果我們退後一步看，人生真不是國中、高中、大學念哪裡決定的，人生很長，很豐厚，到了一定年齡回頭看，其實不過都是過程。」她說，自己越來越重視給孩子的價值觀，「我希望我的孩子相信，爸媽在任何情況下，都會支持他。而人生這麼長，終有一天，爸媽只能扶持到一個地方。」不是藉口啊，她笑著說，真是因為「人生太精彩了，我肯定無法幫他決定。」

那麼做爸媽的壓力呢，鄒開蓮說，標準不要設這麼高，又不是在看電影，「兩個人要怎麼分擔工作，怎麼照顧孩子，是重要的雙邊議題，也是共同要努力的事情。這個過程常有蠟燭多頭燒的感覺，所以，記得給自己多一點肯定，少一點壓力，眼光一旦負面，就看見都是問題，會把自己逼瘋的。」

已經做得很好了，那麼記得拍拍自己的肩膀，摸摸自己的頭吧。

她說，人生最棒的事情，就是 you never know.

對啊，You never know, 說真的，人生真也不是爬樓梯，不是只有線性的向上爬或向下滑，人生有的是選擇，鄒開蓮如是說。

鄒開蓮將擔任 2020 第四屆全球女性影響力論壇講者，今年主題「行動！點亮多元共融的未來！」2020 或許灰暗，邀請你來現場聽鄒開蓮的故事，與超過 350 位參加者，練習點亮自己，照亮世界，找回活出自己的方法與力量！

【推薦閱讀】

專訪鄒開蓮：做一個領導者，真實就好

【丁菱娟專欄】讓自己快樂不是罪惡！拒絕做完美女超人

拍同志接吻照被辱罵 英攝影師：會繼續拍下去

本文由女人迷授權，原文連結請點

專訪鄒開蓮：人生太精彩了，我無法幫我的孩子決定

鄒開蓮 職場 母職

延伸閱讀

胡德興 鄒開蓮 絕對相契的圓弧

相關新聞

專訪鄒開蓮：人生太精彩了 我無法幫我的孩子決定

她話鋒一轉，「可是我想說的是，成為一個媽媽，是我一生中最棒的決定。說真的，我也懷疑過，真的好嗎？我為什麼要放棄這麼多自由？」她舉重若輕，「成為一個媽媽，我才知道我學到多少，因為我是一個媽媽，我知道我更可以是一個更好的領導者.」

養老公11年！人妻心寒「放我一馬」求離婚 婆婆冷回：拿出妳碩士智慧

要從情侶走到夫妻不容易，成為夫妻後又要經歷其他生活上的考驗及壓力，雙方都要付出心力，才能共同撐住一個家。最近有一名人妻發文訴苦，結婚11年了，老公工作不穩定，孩子都自己養，根本無法承擔壓力及責任，實在受不了想離婚時，婆婆竟冷血的回應「拿出妳碩士生的處事智慧」，讓她很傻眼又很無奈。

【心情點滴】余薇／斷捨離後留下永恆

四十三歲時迫於情勢，和一群應屆畢業生同場競爭考研究所，這是場艱苦的戰役。僥倖錄取後，我格外珍惜這得來不易的讀書機會。

【生活趣聞】墨竹／明天的明天是什麼？

「媽，妳有月曆嗎？」「有啊！做什麼用的？」心中充滿疑惑，都已經年末，還要月曆做什麼？「我要教友友認識月曆！」喔，原來是幼...

【家人關係】劉雲英／老媽是對的

母親的愛若帶點強迫的成分，妳會反彈？還是妥協？一個年近半百仍小姑獨處的朋友告訴我，她很感謝她媽媽當初逼她存錢置產，她一向...

先生才剛走！大姑「當屍體面」要人妻搬出去 網：就順她意吧

一名人妻表示，在丈夫時日不多時，便開始整理他的東西，沒想到大姑跟婆婆不說一聲，直接擅自翻找，讓人妻的女兒當場斥責，然而到了喪禮當天，大姑當著丈夫屍體面前，數落人妻跟女兒，「一家人沒大沒小，最好通通搬出去」，此舉也讓網友紛紛勸該人妻，「快離開吧！」

造句作業曝爸爸隱私部位祕密 老師也害羞

孩子的童言童語總讓爸媽啼笑皆非，但若在作業上出現天真文字，一個不小心還可能把家裡的祕密通通曝光。一名網友分享孩子的造句作業，只見這位低年級小孩，不小心將爸爸褲襠裡的祕密給寫了出來，想必老師看了也會覺得害羞。

單親媽媽死刑案：我們對「別人的」孩子有責任嗎？

一名單親媽媽在今年2月勒斃自己的兩個孩子後自殺未遂，於前日法院判決本就有死意的他死刑，並認為這名單親媽媽「顯露之極其自大、自我、自私、無知之性格，被告所為顯已泯滅人性。」判決一出引發軒然大波，量刑是法官的職權，但這樣公開的判決，對於其他還在掙扎的人都可能是傷害。

【我見我思】梁純綉／馬路邊的天倫樂

那母子三人，都是智能障礙者，經常沿著馬路拾荒。兒子女兒合力推著老舊的人力車，母親有時和孩子並行，累了就坐在人力車上。

【生活趣聞】毛蔚領／堅持的背後

七十歲的奶奶前陣子隔三差五地喊筋骨痠痛，頭疼失眠，經朋友推薦，她開始每周進行一次推拿，說是花錢買健康。不到一年，她又興沖...

【單親爸爸手記】胡川安／當幸福來敲門

電影《當幸福來敲門》由威爾．史密斯飾演，太太離婚後將孩子交給他照顧。然而，收入本來就不好，還要負擔照料兒子的花費，作為銷...

她和媽寶男友分手被告狀 媽媽怒斥「跟我兒子道歉！」

情侶之間要好好溝通感情才能維持長久，一名網友與男友交往5年，吃飯、購物等等費用都是AA制，但由於感情越來越淡，原po決定分手，沒想到男友竟表示要「向媽媽告狀」，令她相當傻眼。

熱門新聞

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

求職現場突被要求全程英文應對 面試男氣炸全部「講台語」

心理測驗／選澡盆還是飲料杯？ 了解自己何時容易感到寂寞

先生才剛走！大姑「當屍體面」要人妻搬出去 網：就順她意吧

完勝冰箱常備菜！日本備餐達人 超實用「2週買菜清單」曝光

好市多黑色購物週氣炸烤箱今最熱賣 隱藏版韓式燒烤牛特惠超划算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。