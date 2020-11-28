專訪鄒開蓮：人生太精彩了，我無法幫我的孩子決定

專訪鄒開蓮下篇，她談家庭相處，談養育子女，也談夫妻相處，她說如果可以，想創造一個讓女人不害怕生小孩的環境。

鄒開蓮今年五十五，是Verizon Media國際事業董事總經理，主管美加市場外的其他全球市場營運，她也是兩個孩子的媽，今年女兒初入職場，她則入行將近三十餘年，她笑著說，女兒終於知道媽媽有用了。

訪談下半場，聊到作為母親，話匣子大開——說實話，太少高階職場女性經理人，願意把這一切攤開來談，談怎麼在職場與家庭之餘也保有自己的時間（metime）與伴侶時間（wetime），談身為母親偶爾襲來的愧疚感，談女性有沒有除了「必須選擇／犧牲」以外的方法。

她說，是，確實一天二十四小時，沒辦法時時刻刻陪伴孩子，但她更希望孩子感覺得到的，是媽媽那個持續都在的愛吧。

我想創造一個不害怕生小孩的環境

我們談現代許多女性，是很怕生小孩的。

鄒開蓮點點頭，「我知道很多人想到生小孩，想到的其實都是，生小孩對我個人沒有加分，或是想到的全都是犧牲。」

她話鋒一轉，「可是我想說的是，成為一個媽媽，是我一生中最棒的決定。說真的，我也懷疑過，真的好嗎？我為什麼要放棄這麼多自由？」她舉重若輕，「成為一個媽媽，我才知道我學到多少，因為我是一個媽媽，我知道我更可以是一個更好的領導者.」

鄒開蓮40歲再婚，41歲生孩，在計劃之內。「我那時候還有點傳統想法，想說『我是不是過了要生』的年紀啦，結果生產過程非常順利，我很幸運。」她說看到很多優秀女性擔心生小孩，害怕有剝奪感，恐懼遺失自由，像看到曾經的自己。

「我在想，要怎麼創造一個不害怕生小孩的環境，不要擔心面臨家庭與事業『二選一』的環境，天啊，二選一真的太落伍了，對不對。」時代變化很快速，鄒開蓮說，Verizon Media的CEO不過才 39 歲，未來世界是這樣，年輕世代掌權，我們必須一起回答一個重要問題——如何支持一個人，讓工作成為他生命中豐富而重要的一部分，而不是吃掉他所有人生。

包含怎麼讓想擁有家庭，孕育小孩的女性不再害怕。她說對了，「我不覺得每個人都必須結婚生小孩，也不是說生了小孩，才是完整的女性經驗，不是這樣的，而是如果你有機會，這是很美的經驗。」

問她做媽媽是什麼感覺，她說很難形容啊，大概就像頓悟那樣的生命經驗，「當你真的經歷了，你也知道自己完完全全不同了 (When you are one, you know your life is completely different.)」 她說自己有個同事，工作上也是完全的控制狂，生完孩子，看到孩子那一秒心就融化了，「她跟我說，很多事情，從生了孩子那個點開始不一樣。」

或許也很像這樣，新生命降生，既有的生命，也跟著有了轉化。

我女兒跟我說，媽，不要這麼辛苦

鄒開蓮有問必答，於是我們再問了個經典問題。許多職場母親都曾因為職涯忙碌，而對家庭或孩子有「愧疚感」，你有過類似情緒嗎？你是怎麼看待這樣的「愧疚感」？

「我知道自己無法做全職媽媽，如果問我，會不會有愧疚感，誠實地說，我會，真的會。比方說，我家找了個阿姨煮飯，阿姨會拍這樣的照片給我——一個小孩在餐桌前，一個人吃飯，我看到的時候，當然也有心疼。」她語氣裡有點酸酸的，「可是，我其實相信的事，只要我真心愛他，我的孩子可以是一個很健康的孩子。」

她常想一個問題，我的孩子對媽媽最鮮明的記憶是什麼？「我會一直想，我要怎麼提供溫暖的記憶給孩子。比方說，拉著他們，抱抱他們，用我的方法讓孩子知道，我很愛他。」

當媽媽是恆常練習，她最初看孩子作業差點抓狂，拼命想給建議跟解法，「我就想說，上面不是過去式已經學過了嗎，下面也要記得啊。後來發現，我變成很讓人討厭的媽媽。我就覺得，有些事情必須放手。」後來，她把自己定位成給孩子找資源的人，不帶評價的，陪孩子去學習，去經驗，去開創。

兒子喜歡動漫，她就找身邊專家陪孩子聊聊，「孩子有什麼想理解的，我們就保持開放，給他們資源。」今年母親節，她收到女兒寫的卡片，裡面是簡簡單單的，「媽咪，你做得很好，不要這麼辛苦。」

紙短情長，大抵是說，媽媽，你已經非常好了，你給了我們充滿愛的環境，而在愛裡，人是沒有懼怕的。

我的時間，我們的時間 metime& wetime

工作盡心盡力，也享受當媽身份，那有自己的時間（metime）嗎？Rose 坦白，自己的時間不夠。通常是早晨，借遛狗之名，跟自己相處，沿社區走路，power walk，有點坡度，有點喘的閒暇時光，讓她很享受，啊，連metime都有workout 之嫌。

她說，除了自己的時間，伴侶間也需要屬於兩人的時間 (wetime) 啊。她舉例，上週老公生日，她請了一天假，兩個人過了尋常一天：逛咖啡店、打球、從建國南路一路走到中山北路，才發現，原來兩個人從來沒一起走過這些巷弄，超好玩。「我們其實都超需要自己的時間，不需要開這麼多的會。」她露出慧黠的笑。

夫妻兩人感情好，關於經營婚姻關係，有沒有什麼過來人經驗分享？

她笑說，自己是很急的人，有沒有衝突，常常有衝突啊。會意見不合，也會因為認為對方沒聽懂，而聲音大聲，都會的，很正常。

「聖經上說，不可含怒到日落，我們都是基督徒，有些時候，事情過不去，我們想和解，最好的方法，就是一起禱告。」有時候真是這樣，嘗試說服彼此，已不可得，不如憑藉共同信仰，「通常禱告完，我們氣消至少八成，你會反省到，自己一定也有問題。人在爭執跟壓力中，很容易看到別人的問題，但是這個靜下來的過程，會很快地看到，我唯一能控制跟改變的，就是我自己。」

很實用，如果有共同的價值觀，也會練習不是永遠在挑對方的毛病。鄒開蓮說，有其他伴侶朋友也很重要，大家彼此交換，生活上的經驗，無非我們都是在練習著，怎麼做一個家庭裡面更好的成員。

人生太精彩了，我無法幫他決定

「你的孩子不是你的，他們是『生命』的子女，是生命自身的渴望。 他們經你而生，但非出自於你，他們雖然和你在一起，卻不屬於你。你可以給他們愛，但別把你的思想也給他們，因為他們有自己的思想。」——紀伯倫《孩子》

鄒開蓮說，自己常禱告上帝，說這孩子是你的，自己不過代養，我想起紀伯倫。

「如果我們退後一步看，人生真不是國中、高中、大學念哪裡決定的，人生很長，很豐厚，到了一定年齡回頭看，其實不過都是過程。」她說，自己越來越重視給孩子的價值觀，「我希望我的孩子相信，爸媽在任何情況下，都會支持他。而人生這麼長，終有一天，爸媽只能扶持到一個地方。」不是藉口啊，她笑著說，真是因為「人生太精彩了，我肯定無法幫他決定。」

那麼做爸媽的壓力呢，鄒開蓮說，標準不要設這麼高，又不是在看電影，「兩個人要怎麼分擔工作，怎麼照顧孩子，是重要的雙邊議題，也是共同要努力的事情。這個過程常有蠟燭多頭燒的感覺，所以，記得給自己多一點肯定，少一點壓力，眼光一旦負面，就看見都是問題，會把自己逼瘋的。」

已經做得很好了，那麼記得拍拍自己的肩膀，摸摸自己的頭吧。

她說，人生最棒的事情，就是 you never know.

對啊，You never know, 說真的，人生真也不是爬樓梯，不是只有線性的向上爬或向下滑，人生有的是選擇，鄒開蓮如是說。

鄒開蓮將擔任 2020 第四屆全球女性影響力論壇講者，今年主題「行動！點亮多元共融的未來！」2020 或許灰暗，邀請你來現場聽鄒開蓮的故事，與超過 350 位參加者，練習點亮自己，照亮世界，找回活出自己的方法與力量！

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專訪鄒開蓮：人生太精彩了，我無法幫我的孩子決定