先生才剛走！大姑「當屍體面」要人妻搬出去 網：就順她意吧

一名人妻表示，在丈夫時日不多時，便開始整理他的東西，沒想到大姑跟婆婆不說一聲，直接擅自翻找，讓人妻的女兒當場斥責，然而到了喪禮當天，大姑當著丈夫屍體面前，數落人妻跟女兒，「一家人沒大沒小，最好通通搬出去」，此舉也讓網友紛紛勸該人妻，「快離開吧！」

一名女網友在臉書匿名粉專「靠北婆婆2.0」發文指出，知道丈夫所剩日子不多的時候，也開始整理他的東西，但大姑跟婆婆不問一聲就擅自翻找，讓原PO女兒忍無可忍，直接斥責，「我知道女兒這麼做是不對，但是因為這幾個月以來對爸爸即將離開的不捨，讓她真的忍不了」。

後來，原PO丈夫過世了，在喪禮當天，原PO先帶著丈夫回家做最後一個巡禮，沒想到大姑跟婆婆已經守在家門口，大姑更開始數落，「當著我先生屍體的面前說，我們一家人沒大沒小，最好通通搬出去」，身心俱疲的原PO沉澱一下後，也再次跟婆婆提了這件事，婆婆跟她說，大姑是因為吵架才會亂說話，要原PO跟她女兒能體諒。

原PO無奈表示，其實這種大姑幫著婆婆發言，事後婆婆再來為對方說話的事，「二十年來我已經忍受夠了」，現在先生走了，難道自己還要繼續留在這個家裡忍耐這些嗎？

網友看完她的遭遇後，紛紛表示，「當然不要留，除非妳要當她們家的傭人」、「快離開，換個心境環境，妳有更美好的人生要過」、「那就順大姑的意搬出去吧」、「丈夫的事情處理完就可以走了，看樣子她們不會體諒妳不會照顧妳，將來妳還要照顧她們，不照顧又會被說閒話」。

也有網友表示，「看婆婆個性，是否與妳相處融洽，或者她一直在製造是非，就要保持距離，但還是家人」、「如果有值得妳留下來的理由，妳就照自己心意，反之如果沒有就不用去綁那人情壓力，畢竟，妳是要為自己走下去，人生不長，做自己快樂的事」。