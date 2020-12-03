究竟要怎麼經營婚姻，維繫夫妻生活？─「記得老公回到家時，要對他問聲好。」其實這就是母親在我出嫁時，對我千萬叮嚀的婚姻經營秘訣……





三個小撇步讓夫妻生活甜甜蜜蜜

1. 回家時記得打招呼。

2.「演」出愛意與稱讚。

3. 無聲的陪伴。

因為長期處在父權社會的價值觀底下，影響的其實不只是女性，還有男性也被刻板印象化了。社會總是期待男人們要有責任感、要一肩扛起一個家、要出人頭地、要有狼性競爭意識。試想看看當他們為家庭盡力，為生活奔波勞累後，回到能夠放下一切家，卻還要面對太太的抱怨或上級的持續訊息轟炸，其實真的是有苦難言。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

愛的問候回家時多一句問候

相信大家在看日劇時都會發現日本人一回到家時不管家裡有沒有人總是習慣說：「我回來了。」，不過，與其說「你回來啦。」，倒不如說「你回來了！今天有發生什麼好事嗎？」。因為人類是一種很容易被語言暗示的動物，因此當我們被問到有什麼「好事」的時候，我們的大腦自然會去搜索今天發生的好事，而忽略發生過的壞事。

演技是感情加溫的最佳秘方

知名藝人陶晶瑩曾經在受訪時說：『婚姻是一場「戲」，需要一點演技。』因此無論結婚多久，你以為做什麼事情已經理所當然，或者覺得說愛來愛去感覺好肉麻等等，其實都還是需要「演」，這是把自己內心對對方的需要和愛意誇張的展示出來；而孩子最主要的學習對象就是父母，當你常常給予愛，愛自然就會一直在你們相處的空間裡面。

不只女人，男人也要安全感

說到沒安全感，一般人還是下意識地覺得是女性的問題。但其實男人也很需要安全感！很多人以為只要回報了行蹤、待在家裡，就是使對方有安全感的表現。但是現在因為科技疏離，大家對彼此說話有一搭沒一搭，心不在焉，使人有種「我要你的身體但要不到心」的感覺，夫妻生活不只沒情趣，久了也沒安全感，更無法使孩子感受到相愛的真諦。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

男性壓力大男性所負擔的壓力

如果可以，誰不想要坐擁高薪；而在先生們的心裡，真正所想的其實是讓妻子小孩不會吃苦；因此就算受盡委屈，也難以和太太訴說，頂多和朋友出門喝小酒聊聊，也會擔心自己若哭了，是不是家人就會覺得自己沒用，也會害怕自給在孩子面前無法維持傳統的尊嚴，此時無聲的陪伴，就是最好選擇，即使只是安安靜靜地為先生泡一杯茶，坐在沙發一旁看書，都能讓人感受到「我與你並肩同在」的力量。





本文擷取自「如何維持夫妻生活的甜蜜？就這樣教會孩子如何去愛」，由媽咪拜授權轉載。