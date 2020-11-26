她和媽寶男友分手被告狀 媽媽怒斥「跟我兒子道歉！」

情侶之間要好好溝通感情才能維持長久，一名網友與男友交往5年，吃飯、購物等等費用都是AA制，但由於感情越來越淡，原po決定分手，沒想到男友竟表示要「向媽媽告狀」，令她相當傻眼。

一名網友在「靠北男友2.0」發文，她和男友已交往5年，這5年來不管是看電影還是吃飯都是AA制，由於對方表示自己的月薪都會讓媽媽保管，因此每個月只有1000元能花，原po只能體諒他，但在情人節和生日時，男友連生日禮物甚至蛋糕都沒有準備，相反地，自己每年都會買蛋糕為他慶生，「我說這些不是稀罕他送的禮物，可是女生最基本的儀式感也要有吧？」。

隨著時間越來越長，原po對男友的感情也越來越冷淡，於是她鼓起勇氣向對方提分手，沒想到對方竟表示「你現在要分手，別怪我媽不客氣，我會告訴媽媽的」，原po當下非常後悔認識男友，幾分鐘後，他媽媽果真打電話給原po，逼問她為何要跟男友分手並要求道歉「為什麼你要和我兒子分手，他做錯了什麼？！你和我兒子一起只是利用他嗎？你懂他很傷心嗎？你給我向他道歉！」

原po相當傻眼，當下才發現原來男友真的是「媽寶」，也相當後悔浪費了5年的青春在對方身上，希望其他人不要想自己一樣那麼傻和無知。

網友紛紛表示，「新台幣1000元/月的零用錢，是要利用什麼？！」、「你再這樣，我要跟媽媽說，跟幼稚園交往嗎」、「跟他媽說：我是不知道他傷不傷心啦，但我知道他是個媽寶」、「好幸運的媽寶，這樣都可以有女朋友，還交往五年，他該知足了」、「換妳叫爸爸打電話給他，要他道歉，然後擺一桌酒席認錯」、「這麼大了被分手還跟媽媽告狀，真是大開眼界了！！」、「這文我看完對話真的很好笑，但是分手是對的，祝你下個會更好」。

不過，有網友則認為，原po和男友在一起五年沒發現很誇張「五年了，妳第一天才知道他是媽寶嗎」、「你比較厲害，可以在一起五年.」、「哇...跟媽寶在一起還能浪費五年...勇士...」、「我還蠻佩服妳的～還能忍受這五年的男友～妳真的夠有耐心！」、「妳這五年，是閉著眼在交往嗎？」。