月薪6萬才嫁！女友「結婚條件」讓他超崩潰 網：自己寵的

許多情侶常因價值觀、金錢觀不同而有所爭執，一名網友想與女友結婚，但對方卻提出他月薪須達到6萬、存款需200~300萬才肯結婚，讓他相當有壓力，引起許多網友熱烈討論。

一名網友在「靠北女友my girl」發文，他想與女友結婚，但對方卻提出月薪需6萬以上並且存款有200~300萬才肯嫁給他，2萬要養女友、3萬繳房貸，剩下的則是自己用，女友繳房貸和生活娛樂費用，但他現在接兩份工作月收入也只能勉強5萬5，他曾考慮過要放生但又放不下這段感情，令他相當痛苦，「人生好難，現在都這麼物質的嗎？」，於是想問問網友們的建議。

網友紛紛表示，原po太寵女友才會導致現在的處境，「自己養出的公主自己顧」、「重點就是，你放不下你來靠北幾次都一樣放不下」、「她自己沒工作嗎？你自己寵的沒得救」。

有網友勸原po放生，「你能堅持2年，有辦法堅持20年嗎？別做超過自己能力的事，該放生就放生，下個會更好」、「那你可以放生了～因為人生路程都是坎坷的，那天你不如意時，第一個遺棄你的就是她，把錢存起來好好犒賞自己吧，才是王道…」、「換你提條件啊！能做到再來討論要不要結婚」、「不要放生啦～不然下一個很倒楣耶！」、「說好聽的呢，是為了兩人的未來著想，而說不好聽的就是，你不賺多一點，哪夠她揮霍」。