年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

日本動畫電影「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」人氣無法擋，在日本上映迄今掀起驚人票房，坐穩年度票房冠軍，在台灣也締造4.5億佳績，衝上年度最賣座電影。有一名在台積電上班的男網友因為也想到電影院看鬼滅電影版，於是想一口氣把26集鬼滅動畫看完，結果被女友嫌不上進，要和他分手，引起網友熱議。

一名男網友24日在「靠北女友my girl」發文說，自己在竹科台積電上班，女友因為疫情關係，工作量變少，所以常會來住，男網友表示自己每天上班累的要死，但因為想要到電影院看鬼滅電影版，所以回家就會狂看鬼滅動畫，想要一口氣把26集看完，沒想到看卡通的舉動，竟讓女友不爽，說他不上進，一直看卡通。

男網友說，他在台積電職等31，年薪超過150萬，不管是生日還是情人節都是送女友最高級的禮物，結果現在卻因為回家看卡通，女友和他提分手，無奈的說「看卡通被甩是怎樣？」此文一出也引起許多網友討論。

其他網友表示「看卡通哪裡不好，很紓壓啊！我週休2天就不知不覺追完26集」、「你有機會找更好的，應該開心才是」、「還缺女友嗎？我已經看完26集跟電影版了」、「沒事，大哥你沒有輸」、「沒事，多看一點，找一個跟你同興趣的人」、「下一個會更好」。