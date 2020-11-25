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洋蔥！從排斥到成為真父女 繼父另組新家庭：但妳永遠是女兒

聯合新聞網 / 綜合報導
有時即便沒有血緣關係，人與人的關係卻情同親人，成為無法替代的存在。示意圖／ingimage
有時即便沒有血緣關係，人與人的關係卻情同親人，成為無法替代的存在。示意圖／ingimage

「即便沒有血緣關係，也永遠是家人！」一名女網友近日分享自己跟繼父的故事，從小時候對大人世界的不理解，讓她排斥對方，到後來長大，心裡那層冰終於被繼父的溫暖融化，就算後來繼父跟母親分開了，擁有自己新的家庭，他依然稱自己「永遠是女兒」，讓原PO感動落淚。

一名女網友昨（24）日在Dcard發文指出，從小父母離婚後來各自嫁娶，爸爸和繼母也生了一個小孩，媽媽則因為身體不好，一直沒幫繼父生，所以從幼稚園時，她的繼父就一直把她視如己出，但當時的她希望親生爸媽能和好，因此對繼父很排斥，大人感情的世界，複雜程度讓年幼的她不能理解。

後來原PO漸漸長大了，上了高中後，因為媽媽跟繼父的家離學校比較近，她也搬過去住，也是從那時知道繼父不是壞人，對媽媽更是百般照顧，「繼父真的對我很好很好，常常拿零用錢給我，也很關心我，我們是那種可以聊天談心的父女關係」。

不過後來原PO上了大學也離開家裡，媽媽跟在一起長達10年的繼父，最終因價值觀不同選擇分開，儘管如此，原PO跟繼父偶爾還是會通話聊天，後來原PO要結婚了，更邀請繼父來參加，她的親生爸爸知道繼父對女兒非常好，對此也毫不介意。

原PO說，最近一次打電話給繼父聊天，對方跟她說，他的女朋友懷孕6個月，自己要當爸爸了，原PO替他感到非常開心，他終於有自己的小孩了，可是一方面，心情也有點複雜，「我問了他，那你還會永遠把我當女兒嗎？他說妳傻了喔？妳永遠是我女兒」，讓原PO立馬淚流不止。

文章一出，感動到不少網友，「最後兩句話力道太強啦」、「今天聽到最令人感動的故事」、「妳好棒，他也好棒」、「有時候人與人之所以能成為親人，血緣並不是唯一因素，相信在你們心裡，早就認定對方是自己的爸爸／女兒了」。

Dcard 結婚 離婚

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