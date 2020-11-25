男友新買iPhone12不願跟她舊機交換 女喊放生「姐夫都會給」

即便是跟另一半相處，也沒有什麼事都是理所當然的，一名女子日前在網上抱怨男友，指責對方不願意用新手機iPhone12 Pro Max換她的iPhone11，但她姐姐的男友就很願意這樣跟她姐姐換，讓該女子質疑男友為何做不到，不料她討拍不成，反引來一陣罵聲。

一名女網友在臉書社團「靠北男友2.0」發文指出，男友換了新手機iPhone12 Pro Max，她要求對方跟自己還很新的iPhone11交換，卻遭到拒絕，即便自己說分手後手機就還對方，男友也不要。

原PO不滿表示，「我姐他們的男友都會把新的給我姐，自己用舊的」，像之前她姐姐的男友就會買iPhone11給對方，然後自己用原PO姐的舊機，「為什麼我男友做不到？我要放生嗎？」

文章一出，網友一面倒斥責原PO，「我是覺得他應該連女朋友都要一起換掉比較好」、「到底憑甚麼要他新手機給妳用？」、「為什麼這種人還有男朋友」、「別拿別人的感情跟自己的感情來比較，沒意義」、「沒有公主的命，卻有公主的病」、「自己拿i11都不知足，既然很新妳幹嘛不用？」、「不就是個手機，一定要靠男人升級嗎？」；不過也有網友認為原PO只是在反串，根本不用理會。