情侶手機查崗還有這神招！ 網友：這也太逼人

隨著科技日新月異，手機軟體使用更全面，除了一般使用功能外也有網友挖掘出某些內建軟體的「秘密用途」，意想不到的功能令人感到十分有趣。有網友分享，許多情侶、好友為求方便聯繫及位置資訊會安裝定位軟體，其實除去軟體外還有更神不知鬼不覺的「查崗神招」，讓大批網友不禁驚呼：「太逼人了吧」。

一名網友在社群平台《Dcard》上發文表示，常有情侶以查崗、獲取位置訊息的名義讓另一半安裝定位軟體，而這樣的定位軟體讓許多人持正反意見，原PO也意外發現了最新的情侶查崗方式，並在文章中解釋情境，如果對方因忙碌沒回消息甚至整天杳無音訊，可以向對方索取「電池截圖畫面」，便可以知道對方這一天中都在忙甚麼。原來電池除了記錄電池使用情況時也能從中了解使用者App的使用情況，讓人無所遁形。

文章發布後有網友感嘆，「哈哈哈哈原來還有這招，也太逼人了吧」、「還可以看有無熬夜，對照對話紀錄」、「不錯的方式，推個」、「真可怕，沒一個逃得過XD」、「先不要欸，等等被看到日子就難過了」。

但也有網友認為太超過，「不過不回訊息到底為什麼需要理由，啊我就不想回嘛」、「光憑你描述的內容讓我覺得有點可怕，管太多了」、「大家都習慣監控的時代，其實還挺恐怖的」。也有網友笑笑看待，詼諧表示，「像我這種聰明一點的超前部署，早早把螢幕使用時間關掉了」、「你知道的太多了」。